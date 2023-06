Xbox Controller im Angebot: Jetzt in vielen bunten Farben 33% günstiger bei Amazon sichern

Bei Amazon gibt es jetzt Xbox Controller im Angebot, und zwar in vielen verschiedenen Farben.

Bei Amazon könnt ihr jetzt den Microsoft Xbox Wireless Controller für Xbox Series und Xbox One günstig im Angebot bekommen, und zwar gleich in sieben verschiedenen Farben: Neben den beiden Standard-Versionen in Schwarz und Weiß sind auch die Varianten in Deep Pink, Electric Volt, Pulse Red, Shock Blue und Velocity Green reduziert. In allen sieben Fällen bekommt ihr 33 Prozent Rabatt, sodass ihr statt 59,99€ (UVP) nur noch 39,99€ bezahlt:

Gerade für den Controller in Velocity Green ist das ein sehr attraktiver Preis, denn dieses Modell ist erst am 16. März 2023 auf den Markt gekommen und war bislang noch nie so günstig zu haben. Neben Amazon findet ihr das Angebot übrigens auch noch bei einigen anderen Händlern:

Wie sehen die bunten Xbox Controller aus?

Die reduzierten Xbox Controller sind vorne bunt, aber hinten in schlichtem Weiß gehalten.

Vorne bunt: Bei den reduzierten bunten Versionen des Microsoft Xbox Controllers sind die Frontschalen, die Griffe und auch die Analogsticks und die Buchstaben auf den Buttons in der jeweiligen Farbe gehalten. Kleine Punkte neben den Buttons zeigen an, welche Farbe die Buchstaben in der schwarzen und weißen Standardversion haben, sodass ihr in Spielen, die eine Farbkodierung verwenden, keine Probleme bekommt.

Hinten weiß: Die Schultertasten und das D-Pad sind hingegen schwarz und die Rückseite des Controllers ist weiß. Hierin unterscheiden sich die reduzierten Versionen von den limitierten und deshalb oft deutlich teureren Special Editions wie dem Xbox Controller Mineral Camo oder der erst vor kurzem erschienenen Remix Special Edition. Bei diesen Varianten sind in der Regel auch Schultertasten, D-Pad und Rückseite farblich an den Rest des Controllers angepasst.

Weitere günstige Gaming-Angebote könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht finden. Insbesondere dann, wenn ihr auch eine PS4 oder PS5 besitzt, könnt ihr euch durch die Days of Play gerade viele Schnäppchen sichern. Außerdem sind auch diese Deals hier einen Blick wert: