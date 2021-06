Passend zur E3 2021 hat Microsoft nun im hauseigenen Online-Shop einen großen Xbox-Gaming-Sale gestartet. Dieser trägt den Namen "Xbox Deals Unlocked" und bietet dabei vor allem eine Vielzahl an Spielen im Angebot günstiger an. Teilweise gibt es bis zu 90 Prozent Rabatt. Neben Spielen sind auch DLCs und Season Pässe reduziert, sodass ihr hier fehlende günstig nachholen könnt.



So lange gilt die Angebotsaktion: Alle Deals gelten vom 11. bis 17. Juni 2021.

Alle Angebote des Xbox Deals Unlocked

Neben dem Microsoft Store gibt es auch bei Amazon Angebote zum Xbox Deals Unlocked-Sale.

Xbox Gaming-Angebote bei Amazon

Über 500 Spiele, DLCs & Season Pässe im Deal

Die Auswahl an Spielen im Angebot ist riesig. Entsprechend geben wir euch nachfolgend nur eine kleine Beispielauswahl, was euch an Deals für die Xbox erwartet.

Xbox Game Pass Ultimate im Angebot

Top-Deal: Derzeit bekommt ihr 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate im Angebot für nur einen Euro. Der Deal gilt dabei für Neukunden und für alle, die schon längere Zeit nicht mehr Abonnent waren. Mit dem Game Pass erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf monatlich kostenlose Xbox-Spiele, sondern auf eine Vielzahl weiterer Spiele aus der Game Pass-Bibliothek.



Des Weiteren gibt es aktuell einen Monat Disney+ gratis für alle Xbox Game Pass-Abonnenten.

Xbox Game Pass Ultimate für 1 Euro abonnieren