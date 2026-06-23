Wireless-Controller im Prime-Day-Angebot: Mit diesem Elite-Gamepad habe ich Elden Ring, Sekiro & Co. bezwungen!

Mit seiner hochwertigen Verarbeitung und zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten zählt der Xbox Elite Series 2 zu den beliebtesten Premium-Controllern für Xbox und PC.

Wer regelmäßig spielt, weiß: Ein guter Controller ist weit mehr als bloß Zubehör. Er entscheidet mit darüber, wie präzise und schnell ihr reagiert, wie entspannt lange Gaming-Sessions bleiben und ob ihr in hitzigen Duellen die Nase vorn habt. Der Xbox Elite Series 2 Wireless Controller brilliert in all diesen Disziplinen. Und da das Premium-Gamepad beim Amazon Prime Day derzeit deutlich günstiger angeboten wird als üblich, ist jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen, zuzuschlagen!

Xbox Elite Series 2 Controller: Der Gamepad-König ohne Kabel ist ein Schnäppchen beim Prime Day!



1:31 Xbox Elite Wireless Controller Series 2 zeigt seine Funktionen im Trailer

Ich kann es ohne Übertreibung sagen: Der Xbox Elite Series 2 hat meine Bosskill-Frequenz in Spielen von FromSoftware spürbar erhöht. An relativ einfachen Bossen wie Margit bin ich früher regelmäßig gescheitert, doch mit dem Controller hatte ich plötzlich die Präzision und schnelle Reaktionsfähigkeit, die mir zuvor gefehlt haben. Vor allem die verkürzten Triggerwege sind bei parry-intensiven Titeln wie Sekiro ein großer Vorteil. Dazu kommen die austauschbaren Analogsticks, die eine deutlich präzisere Kamerasteuerung ermöglichen – gerade in hektischen Ausweichmanövern ein echter Pluspunkt.

Besonders praktisch sind außerdem die vier frei belegbaren Paddles auf der Rückseite. In Sekiro konnte ich dadurch gleichzeitig ausweichen, Gegenstände einsetzen und das Ziel wechseln, ohne meine Finger verrenken zu müssen. Mit einem herkömmlichen Controller endet genau das oft in hektischem Tastengedrücke. Wer regelmäßig superknackige Spiele spielt, weiß, wie sehr zusätzliche Tasten den eigenen Handlungsspielraum erweitern können.

Simon Berger Simon ist eines unserer Urgesteine bei GameStar Tech und GamePro. Er ist seit ein echter Tausendsassa und hält nicht nur (gefühlt) den Weltrekord in WOW-Raids, sondern ist auch unser redaktionsinterner "The Mountain", Freizeit-Pilot und Experte für Tastaturen, Smartphones, Gaming-Mäuse sowie alles rund um Gaming. Bei all seiner Macher-Mentalität, ist er gleichzeitig aber immer herzlich und für jeden da, der Hilfe braucht - außer Mittwochabend, da ist Raid.

Top-Haptik und robuste Verarbeitung für jahrelange Gamepad-Action

Auch nach hunderten Stunden im Einsatz sieht mein Xbox Elite Series 2 immer noch so taufrisch wie am ersten Tag aus!

Wer den Xbox Elite Series 2 einmal ausprobiert hat, möchte nur ungern wieder zu einem gewöhnlichen Controller zurück. Das vergleichsweise hohe Gewicht vermittelt einen hochwertigen Eindruck, während die gummierten Griffflächen auch in längeren Sessions für sicheren Halt sorgen. Hinzu kommen die magnetisch befestigten, austauschbaren Komponenten, die robust verarbeitet sind und selbst nach langer Nutzung zuverlässig funktionieren.

Auch bei den Bedienelementen setzt der Controller Maßstäbe. Sowohl die Analogsticks als auch das Steuerkreuz bieten ein spürbares Plus an Präzision. Vor allem das Steuerkreuz ermöglicht in Fighting Games oder Action-RPGs zuverlässige Eingaben mit klarem Feedback. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, den Widerstand der Sticks individuell anzupassen. Gerade in anspruchsvollen Spielen, in denen jede noch so kleine Bewegung zählt, kann ein fester eingestellter Stick die Kontrolle deutlich verbessern.

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