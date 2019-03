Xbox - Ex-Chef hat nicht an die Microsoft-Konsole geglaubt

Es wirkt schon sehr ironisch: Von der Original-Xbox hielt Don Mattrick offenbar gar nichts. Er glaubte wohl überhaupt nicht, dass die erste Microsoft-Konsole überhaupt umzusetzen sei. Trotzdem wurde Don Mattrick später der offizielle Xbox-Chef bei Microsoft.

Bevor Mattrick nämlich seinen Posten bei Xbox antrat, arbeitete er bei EA Kanada. Als Seamus Blackley, einer der ersten, die mit dem Konsolenprojekt betraut waren, dort die Original-Xbox vorstellen wollte, hätte ihn Mattrick sein Werk beinahe gar nicht erst vorstellen lassen.

Denn Don Mattrick soll nicht an die Möglichkeit einer Microsoft-Konsole geglaubt haben. "Es war angespannt" erinnert sich Seamus Blackley an den Tag, an dem EA beinahe die Xbox abgelehnt hätte. Umso seltsamer war es für ihn, als gerade dieser Mattrick später zum Xbox-Chef avancierte.

I’ve never talked about this before, but the irony of Don Mattrick as Xbox Chief was huge for me: when I first came to EA Canada to present the idea of a Microsoft console, he nearly blocked me from addressing the company because he didn’t believe it was possible. It was tense. pic.twitter.com/3pqRq4rGBL