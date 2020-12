Xbox Game Pass Dezember 2020: Die neuen Spiele im Überblick

Hier findet ihr eine Liste aller Game Pass-Spiele, die im Dezember 2020 neu zum Service für Xbox Series X, Xbox Series und Xbox One dazukommen. Ab den in Klammern angegebenen Terminen können Game Pass-Abonnenten die entsprechenden Titel Spiele und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Kosten spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekanntgegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Diese Xbox-Spiele sind im Dezember 2020 neu im Game Pass

Welche Game Pass-Titel lohnt es sich noch zu zocken? Wir haben 23 besonders empfehlenswerte Spiele ausgewählt und stellen sie euch hier vor:

Das ist das Dezember-Highlight im Xbox Game Pass

Dragon Quest 11 S

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel GamePro-Wertung: 90 (Switch), 89 (PS4)

Darum geht es: Dragon Quest 11 S besinnt sich auf die Oldschool-Stärken des Genres zurück. Als JRPG erwartet euch hier eine klassische Heldengeschichte, rundenbasierte Kämpfe und ein Anime-Look aus der Feder des Dragon Ball-Erfinders Akira Toriyama. Mit der Definitive Edition, die jetzt auf die Xbox portiert wird, wurde 2019 auf der Nintendo Switch die PS4-Fassung mit neuen Modi, mehr Inhalten und einem orchestralen Soundtrack umgesetzt.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr nicht nur im Test der PS4-Version, sondern auch im Switch-Check:

Game Pass Ultimate ab November mit EA Play

Abonnenten des Game Pass Ultimate bekommen vom 10. November an Zugriff auf sämtliche Titel aus der EA Play-Bibliothek, darunter zum Beispiel A Way Out, Battlefield 5 oder Need for Speed: Payback.

Nochmal der Hinweis: Um EA Play-Spiele innerhalb des Game Pass nutzen zu können, benötigt ihr ein Ultimate-Abonnement.

Welche Game Pass-Spiele kamen im November 2020?

Auch im letzten Monat kamen einige Highlights in den Game Pass, darunter unter anderem Celeste und zum Launch der Xbox Series X und Xbox Series S auch Gears Tactics.



Was ist der Game Pass?

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel habt. Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch den Xbox Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft sowie weitere exklusive Features (xCloud-Zugang, EA-Play-Spiele) enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr den Online-Multiplayer zocken möchtet.

Alles Weitere zum Game Pass lest ihr in unserem großen Übersichtsartikel:

PS Plus für PS5/PS4 zum Vergleich

Falls ihr euch fragt, was Sony in Petto hat, dann haben wir euch oben die entsprechende Übersicht zu den aktuellen Spielen bei PlayStation Plus verlinkt.

Welche Spiele aus dem Game Pass zockt ihr gerade und auf welche freut ihr euch?