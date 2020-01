Der Xbox Game Pass Ultimate ist für Spieler der Xbox One und des PCs eine gute Möglichkeit sich den Zugriff auf über 100 Spiele besonders günstig zu sichern. Zudem erhaltet ihr auch regelmäßig Spiele direkt zum Release. Bei Amazon gibt es das besondere Abonnement nun im Angebot günstiger.



So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet 6 Monate Xbox Game Pass Ultimate für 38,99 Euro. Somit bekommt ihr diese zum Preis von drei Monaten. Das Abo kostet normalerweise 12,99 Euro pro Monat oder 38,99 Euro für drei Monate. Ihr bekommt also drei Monate geschenkt und zahlt effektiv 6,49 Euro pro Monat für eine große Auswahl an Spielen für Xbox und PC, sowie Xbox Live Gold.

6 Monate Xbox Game Pass Ultimate kaufen

Das steckt im Xbox Game Pass Ultimate

Allen voran bekommt ihr Zugriff auf über 100 Spiele für Xbox One. Darunter Halo 5, Halo: Master Chief Collection, Fallout 4, GTA 5, Gears 5, Forza und viele mehr. Für den PC gibt es zum Beispiel Spiele wie Age of Empires 2: Definitive Edition mit dem Game Pass.



Neben dem Zugriff auf eine Vielzahl Spiele, die ständig erweitert wird, erhaltet ihr mit der Ultimate-Variante auch noch Xbox Live Gold. Damit bekommt ihr jeden Monat vier kostenlose Spiele für eure Xbox, die ihr behalten könnt und seid in der Lage mit dem Abo online zu spielen. Des Weiteren gibt es exklusive Rabatte und Angebote.



Insgesamt bietet der Xbox Game Pass Ultimate jede Menge Spiele und den Xbox Live Gold-Service. Das alles im Angebot für 6,49 Euro pro Monat.