Der Xbox Game Pass Ultimate lässt euch jetzt über 1000 Animes kostenlos schauen!

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr jetzt für 75 Tage eine riesige Auswahl an Anime-Filmen und -Serien auf Crunchyroll kostenlos schauen.

Der Xbox Game Pass Ultimate bietet euch nicht nur Zugriff auf hunderte Spiele auf Xbox und PC, sondern auch zahlreiche Vorteile bei Angeboten von Partnern. Gerade wurde ein neuer Vorteil gestartet, der die Herzen von Anime-Fans höher schlagen lassen dürfte: Ihr könnt jetzt nämlich 75 Tage im Anime-Abodienst Crunchyroll kostenlos bekommen, sofern ihr noch kein aktives Crunchyroll-Abo habt. Allein dafür lohnt es sich schon, das Testabo des Game Pass Ultimate für 1€ abzuschließen:

Es handelt sich um das sogenannte Mega-Fan-Abo von Crunchyroll, das normalerweise 9,99€ im Monat kostet. Im Unterschied zum normalen Fan-Abo für 6,99€ im Monat könnt ihr mit diesem die mehr als 1.000 Anime-Serien und -Filme im Crunchyroll-Katalog (darunter etwa One Piece, Demon Slayer, Chainsaw Man und Jujutsu Kaisen) nicht nur online streamen, sondern auch herunterladen und offline schauen.

0:28 Jujutsu Kaisen ist eines der Highlights auf Crunchyroll. Aktuell läuft die 2. Staffel.

So bekommt ihr die 75 Gratis-Tage bei Crunchyroll

Ihr habt bis zum 20. Oktober Zeit, die 75 Gratis-Tage bei Crunchyroll im Xbox Game Pass Ultimate abzuholen. Das könnt ihr entweder über die Konsole oder über die App auf dem Handy oder dem PC tun. Ihr bekommt dann einen Code, den ihr bis zum 27. Oktober bei Crunchyroll einlösen könnt. Ihr könnt also den Game Pass Ultimate nur für einen Monat abonnieren, den Code abstauben und gleich wieder kündigen. Mehr dazu, wie man Game Pass-Vorteile einlöst, erfahrt ihr hier:

Wichtig: Wenn ihr schon ein Abo bei Crunchyroll habt oder im Lauf des letzten Jahres schon mal ein kostenloses Testabo hattet, funktioniert der Code auf eurem Crunchyroll-Account nicht!

Xbox Game Pass Ultimate günstig sichern

Der Xbox Game Pass Ultimate kostet offiziell inzwischen 14,99€ im Monat. Es gibt aber Wege, ihn günstiger zu bekommen.

Der Preis des Xbox Game Pass Ultimate wurde von Microsoft inzwischen auf 14,99€ pro Monat erhöht, den ersten Monat könnt ihr direkt im Xbox Store allerdings für nur 1€ bekommen. Falls ihr kein günstiges Testabo bekommen könnt, weil ihr schon mal Mitglied wart, könnt ihr den Game Pass Ultimate stattdessen noch zum alten Preis von 12,99€ pro Monat bekommen, wenn ihr bei Amazon Codes kauft:

Sehr günstig könnt ihr außerdem wegkommen, wenn ihr bei Amazon Xbox Live Gold kauft und die gekaufte Zeit anschließend im Verhältnis 3:2 in Zeit im Xbox Game Pass Ultimate umwandelt. 12 Monate Xbox Live Gold kosten 54,95€. Wandelt ihr diese Zeit in 8 Monate Xbox Game Pass um, zahlt ihr also 6,87€ pro Monat. Das funktioniert allerdings nur für neue Abonnent*innen des Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Live Gold wird übrigens schon am 14. September eingestellt, deshalb dürfte dieser Trick nicht mehr lange funktionieren. Falls ihr euch noch auf diese Weise mit Zeit im Game Pass Ultimate eindecken möchtet, solltet ihr das also jetzt tun.

