Weihnachten steht vor der Tür und so langsam wird die Zeit knapp für besondere Geschenke. Wer nicht auf einen Paketdienst angewiesen sein will, kann nun im Microsoft Store zuschlagen. Hier gibt es einen riesigen Xbox Games Sale, bei dem über 700 Spiele, DLCs und Season Pässe im Angebot sind.



Dabei erwarten euch bis zu 50 Prozent Rabatt. Natürlich ist das nicht nur eine Möglichkeit, um noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu kaufen, sondern auch um die eigene Spielesammlung zu erweitern.



So lange gilt das Angebot: Die Aktion läuft bis zum 3. Januar 2021 um 12 Uhr MEZ.

Xbox Games Sale im Microsoft Store

Top-Titel für Xbox One & Xbox Series X/S im Angebot

Bei über 700 Spielen erwartet euch natürlich eine riesige Auswahl. Interessant sind dennoch vielleicht die ein oder anderen noch recht neuen Spiele oder bekannte Top-Spiele der letzten Jahre. Im Angebot des Xbox Games Sales findet ihr Titel wie Immortals Fenyx Rising, Destiny 2: Jenseits des Lichts, Red Dead Online und Forza Horizon 4 Ultimate Edition vor.



In jedem Fall ist die Auswahl breit gefächert, sodass für jeden etwas dabei ist. Teilweise gibt es dabei absolute Bestpreise. Wie immer lohnt sich bei den Angeboten ein Blick auf den Preisvergleich.



10 Spiele, die es im Xbox Games Sale günstiger gibt:

Xbox Games Sale im Microsoft Store

Xbox Series S verfügbar & Rabatt auf Controller

Im Microsoft Store könnt ihr außerdem aktuell die Xbox Series S kaufen. Diese gibt es dort für 290 Euro und sie ist direkt verfügbar. Des Weiteren gibt es 10 Euro Rabatt auf den neuen Xbox Wireless-Controller. Ihr bekommt ihn für nur 49,99 Euro.