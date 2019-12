Xbox Games With Gold Januar 2020: Batman-Fans dürfen sich freuen

Wer sich einen zahlenden Xbox Live Gold-Kunden nennt, darf sich im Januar 2020 wieder über eine Reihe an Gratis-Spielen freuen, die im Rahmen des Games With Gold-Programms zur Verfügung stehen werden. Microsoft hat bereits verraten, welche Titel euch im neuen Jahr(zehnt) erwarten.

Die Games With Gold-Gratis-Spiele im Januar 2020

Für Xbox One

Für Xbox One & Xbox 360

Welche Spiele lohnt sich?

Batman: The Telltale Series

Genre: Adventure

Adventure Entwickler: Telltale Games

Telltale Games Release: 2016

2016 Regulärer Preis: 14,99 Euro

Worum geht's? Ihr schlüpft in das Cape von Milliardär Bruce Wayne und agiert als Wächter von Gotham City. Allerdings geht es hier nicht um die große Action und Verbrecherjagd, sondern um die großen und weitreichenden Entscheidungen, die ein Superheld wie Batman zu fällen hat.

Das Besondere: Wie ihr es aus Telltale-Spielen kennt, seid ihr in Batman: The Telltale Series ständig in Situationen, in denen ihr angemessen reagieren und euch entscheiden müsst. Das ist alles anderes als leicht und lässt euch tiefer in die Psyche von Bruce Wayne abtauchen.

Styx: Shards of Darkness

Genre: Stealth

Stealth Entwickler: Cyanide

Cyanide Release: 2017

2017 Regulärer Preis: 19,99 Euro

Worum geht's? Als der meisterhafte Goblin-Dieb Styx müssen wir die uneinnehmbare Stadt der Dunkelelfen infiltrieren. Ihr müsst eure Feine täuschen, Fallen basteln und den größten Raubzug hinlegen, den die Goblin-Welt je gesehen hat.

Das Besondere: Ihr könnt Styx: Shards of Darkness auch gemeinsam mit Freund spielen. Im Koop-Modus müsst ihr dann zu zweit durch die gut bewachte Dunkelelfen-Stadt schleichen.