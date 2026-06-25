Xbox-Konsolen werden teurer: Microsoft kündigt Preiserhöhung für August an und streicht ein Modell sogar komplett

Microsoft hebt die Preise für Xbox-Konsolen erneut an.

Microsoft hat eine Preiserhöhung für Xbox-Konsolen angekündigt. Demnach werden sämtliche Modelle ab Anfang August weltweit teurer – also auch in Deutschland.

Wichtiger Hinweis: Bislang sind nur Dollarpreise/Erhöhungen bekannt gegeben worden.

Die Preiserhöhungen für Xbox-Konsolen im Detail

Grundsätzlich gilt:

Xbox-Modell mit 512 GB Speicher werden um 100 US-Dollar teurer.

Xbox-Modelle mit 1 TB Speicher werden um 150 US-Dollar teurer.

Das Xbox Series X-Modell mit 2 TB Speicher wird komplett eingestellt.

Für den US-Markt bedeutet das konkret für alle Xbox-Modelle:

Konsolenmodell Alter Preis Neuer Preis (ab 1. August) Xbox Series S (512 GB) 399,99 US-Dollar 499,99 US-Dollar Xbox Series S (1 TB) 449,99 US-Dollar 599,99 US-Dollar Xbox Series X (1 TB ohne Laufwerk) 599,99 US-Dollar 749,99 US-Dollar Xbox Series X (1 TB) 649,99 US-Dollar 799,99 US-Dollar Xbox Series X (2 TB) 799,99 US-Dollar Modell wird eingestellt

Für Deutschland gibt es noch keine konkreten Europreis-Angaben, wir erwarten allerdings, dass hierzulande die 512 GB-Modelle um 100 Euro und die 1 TB-Modelle um 150 Euro steigen werden.

Zur Erinnerung: So teuer sind die Xbox-Konsolenmodelle aktuell in Deutschland (UVP)

Xbox Series S (512 GB): 339,99 Euro

339,99 Euro Xbox Series S (1 TB): 499,99 Euro

499,99 Euro Xbox Series X (1 TB, ohne Laufwerk): 549,99 Euro

549,99 Euro Xbox Series X (1 TB): 599,99 Euro

599,99 Euro Xbox Series X (2 TB): 699,99 Euro

Sollten die Preise tatsächlich um die entsprechenden Werte steigen, würde eine Xbox Series S mit 512 GB damit hierzulande fast so viel kosten wie eine Xbox Series X zu deren Launch im Jahr 2020 (!).

1:53 Xbox Series X - Trailer enthüllt Next-Gen-Konsole

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Das sind die Gründe für die Preiserhöhung

Im offiziellen Xbox Wire-Post zur Preiserhöhung geht Microsoft auch auf die Gründe für die erneut gestiegenen Konsolenpreise ein. Dort heißt es:

"Wir hatten gehofft, dass eine weitere Preiserhöhung nicht notwendig sein würde, und haben in den letzten Monaten gemeinsam mit unseren Lieferanten nach Lösungen gesucht. Leider haben sich die Preise für Speicher und Speichermedien für Konsolen um mehr als das 2,5-Fache erhöht, und wir rechnen bis zum Herbst 2027 mit einer weiteren Verdopplung. Die gesamte Unterhaltungselektronikbranche hat mit der aktuellen Komponentenkrise zu kämpfen, doch die Auswirkungen treffen Konsolen besonders hart. Im Gegensatz zu Smartphones, Computern, Lautsprechern und anderen Verbrauchergeräten werden Konsolen in der Regel nicht mit Gewinn verkauft, sondern zu einem Preis, der unter den Herstellungskosten liegt."

Um den Kauf einer Konsole trotz der höheren Preise weiterhin attraktiv zu machen, hat Microsoft gleichzeitig angekündigt, zukünftig "Kaufe jetzt, zahle später"-Optionen im Microsoft Store anzubieten, bei dem kleinere Raten gezahlt werden können.

Außerdem soll es bei Käufen der Konsole über Amazon eine 0%-Finanzierung über 12 Monate geben, außerdem will man Refurbished-Modelle für 100 Dollar unter UVP verkaufen.