Xbox Games with Gold: Die Gratis-Spiele für Januar 2022 sind geleakt

Auf der Xbox One und Xbox Series X/S gibt es jeden Monat dank Xbox Games with Gold vier Gratis-Spiele. Die Titel für den Folgemonat werden normalerweise in der letzten Woche bekannt gegeben. Jetzt aber gab es wieder Mal einen Leak und wir wissen jetzt schon, was uns erwartet.

Das sind die Xbox Live Gold-Spiele im Januar 2022 laut Leak

Der neue Leak kommt erneut über den Dealabs-User Billbil-kun. Seit Monaten veröffentlicht die Person auf der französischen Deal-Seite die Lineups diverser Abo-Services. So dieses Mal auch bei Xbox Games with Gold für den Januar 2022:

Neurovoider (1. bis 31. Januar)

(1. bis 31. Januar) Aground (16. Januar bis 15. Februar)

(16. Januar bis 15. Februar) Radiant Silvergun (1. bis 15. Januar)

(1. bis 15. Januar) Space Invaders Infinity Gene (16. bis 31. Januar)

Ist der Leak vertrauenswürdig? Beim Dealabs-User Billbil-kun handelt es sich um eine sichere Quelle, wenn es um alles um Gaming-Services und die kommenden Lineups geht. Bereits seit Monaten stellt der User wenige Tage vorher das Plus-Lineup vor, das sich dann auch genauso bewahrheitet.

Wenn ihr Shoot 'em Ups mögt, dann könnte der kommende Monat euch sehr freuen. Für den Rest stellen wir den einen Ausweichtitel mit einem anderen Genre kurz vor.

Aground

Genre: Survival-RPG

Darum geht's: Aground ist eine Mischung aus RPG und Survival-Crafting. Ihr müsst aus der 2D-Ansicht heraus euch durch die Welt graben, um mehr und mehr Ressourcen zu sammeln, ein richtiges Dorf auf der Oberfläche zu bauen und vieles mehr. Zu Beginn ist euer Dorf noch weniger entwickelt und steigt dann nach und nach in der Evolution auf. Das müsst ihr auch, denn immer wieder kommen Gegner, die ihr mit immer stärkeren Waffen besiegen müsst.

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Alle wichtigen Fakten und Informationen zum Abo-Dienst Xbox Live Gold haben wir in unserer Übersicht für euch aufgelistet, darunter Preise, Spiele und welche Vorteile Gold für euch bereithält:

Was gibt's bei anderen Services

Der Xbox Game Pass ist vor allem bei Spieler*innen auf der Xbox beliebt. Für den Januar gibt es noch keine Ankündigung oder einen Leak, stattdessen gab es vor kurzem das letzte Update des Jahres mit über 10 Spielen. Alle Titel vom Dezember 2021 gibt's in unserer Übersicht:

Erst gestern gab es Gerüchte um das kommende PS Plus-Lineup im Januar. Darunter wird es bei Sonys Service nächsten Monat das Action-RPG Persona 5 Strikers geben. Die offizielle Bekanntgabe wird erst nächste Woche Mittwoch stattfinden, aber auch hier ist die Quelle sehr vertrauenserweckend.

Was sagt ihr zum Lineup von Xbox Games with Gold im Januar 2022?