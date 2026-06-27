Xbox-Meisterwerk auf PS5: Neuauflage eines Spiels mit 94 Punkten auf Metacritic jetzt günstig sichern!

So heil wie hier bekommt ihr die Spielwelt nur ganz zu Beginn mal kurz zu sehen, danach sieht sie deutlich postapokalyptischer aus.

Eines der ganz großen Spiele der Xbox-Geschichte könnt ihr euch jetzt günstig in der PS5-Neuauflage sichern: Den Third-Person-Shooter gibt es gerade bei MediaMarkt im Sonderangebot, so günstig bekommt ihr ihn laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst. MediaMarkt macht bislang allerdings keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Übrigens könnt ihr bei MediaMarkt gerade noch einige weitere PS5-Spiele im Angebot abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Ein echter Shooter-Meilenstein: Das ist die Neuauflage des Xbox-Hits!

Gerade die Bauwerke von Gears of War sehen auch 20 Jahre später in der Neuauflage noch immer hübsch aus.

Bei dem Sonderangebot handelt es sich um Gears of War: Reloaded, die bereits zweite Neuauflage des ursprünglich 2006 für die Xbox 360 erschienenen Shooter-Klassikers, mit der dieser im letzten Jahr erstmals auf eine Sony-Konsole gekommen ist. Die PS5-Version beinhaltet all die Extras, die schon die Ultimate Edition von 2105 geliefert hat (darunter eine Story-Erweiterung für die Kampagne), sowie diverse technische Verbesserungen.

So bekommt ihr neue, detailliertere Texturen und bessere Lichteffekte, wodurch das tolle, gotische Artdesign, das eines der Highlights des Originals war, noch besser zur Geltung kommt. Im Singleplayer könnt ihr nun mit 60 fps bei 4K-Auflösung spielen, im Multiplayer sind sogar bis zu 120 fps möglich, was ein gewaltiger Fortschritt ist: Selbst die Ultimate Edition für Xbox One war noch auf 1080p und 30 fps beschränkt.

1:47 Gears of War Reloaded bringt die Anfänge der Reihe zum ersten Mal auf die PS5

Autoplay

In Gears of War spielt ihr in einer dystopischen Zukunft, in der insektenartige Aliens die Erde überfallen und weite Teile der menschlichen Zivilisation zerstört haben, einen Elitesoldaten der Delta Squad, die an der Rückeroberung arbeitet. Das Original gilt als Meilenstein der Third-Person-Shooter und steht auf Metacritic bei 94 Punkten, was nur zum Teil an der damals beeindruckenden und in der Neuauflage selbst heute noch hübschen Grafik liegt.

Auch spielerisch war Gears of War mit seinem Fokus auf Deckung und planvolles Vorgehen, durch den die kluge Positionierung der eigenen Spielfigur mindestens so wichtig ist wie Zielgenauigkeit, bahnbrechend und wurde zum Vorbild für viele Spiele der letzten zwanzig Jahre. Dieses Gameplay funktioniert heute noch genauso gut wie damals, zumal die Neuauflage hier und da auch noch die Steuerung optimiert hat.