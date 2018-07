Xbox One - Adaptive Controller kommt in speziell entwickelter Verpackung

Der im Mai von Microsoft vorgestellte Adaptive Controller für die Xbox One wird in einer speziell entwickelten Verpackung geliefert, die besonders einfach zu öffnen ist. Das soll Spielern mit körperlichen Beeinträchtigungen, der Kernzielgruppe des Controllers, das Auspacken erheblich erleichtern.

Larry Hryb, alias "Major Nelson" von Microsoft, veröffentlichte auf Twitter eine Animation, die zeigt, wie die Verpackung des Adaptive Controllers "funktioniert". Laut Hyrb sei dies ein "wichtiges Detail" gewesen, um einen schnellen Start zu ermöglichen.

The Xbox Adaptive Controller features accessible packaging, as shown in this unboxing animation. The team knew this would be an important detail and created an innovative packaging solution to ensure trouble free access right from the start. Read more here https://t.co/t71dVkoPlJ pic.twitter.com/AvuAnPr778