Bei Cyberport bekommt ihr den Xbox One Wireless Controller von Microsoft gerade für 39,90 Euro statt 69,99 Euro. Es handelt sich dabei um die Version für Windows mit mitgeliefertem Wireless Adapter für den Anschluss am PC. Ihr könnt den Controller aber natürlich auch ohne Adapter an der Xbox One verwenden. Wie üblich seit der Einführung der Xbox One S verfügt er über Bluetooth und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Hier geht's zum Angebot:

Xbox One Wireless Controller (inkl. Adapter für PC) statt 69,99€ für 39,90€

Laut Vergleichsplattformen ist der Microsoft Xbox One Controller derzeit nirgendwo sonst so günstig zu bekommen, auch nicht in der Konsolenversion ohne Wireless Adapter. Geliefert wird versandkostenfrei. Auf die Lieferung muss man allerdings eine Weile warten, laut Shopseite ist der Controller aktuell erst in 3 bis 10 Tagen verfügbar. Der Deal ist nur heute gültig, könnte aber auch schon vor Ende des Tages ausverkauft sein.

Blue Weekend Sale bei Cyberport

Das Controller-Angebot ist ein Teil des Blue Weekend Teaser Sales bei Cyberport. Vom 15. bis zum 18. Juni gibt es hier jeden Tag neue Sonderangebote als Vorgeschmack auf den großen Blue Weekend Sale. Dieser startet am 19. Juni soll laut Cyberport "das ganze Sortiment von Apple, Notebook, PC, Smartphone und Tablet bis Gaming, Entertainment, Haushalt und TV" enthalten.

Im Teaser Sale hingegen ist die Auswahl zunächst eher begrenzt. Neben dem Xbox One Controller gibt es heute Gaming-Laptops, Monitore sowie weitere Gaming-Hardware für den PC im Angebot, vom Headset über die Tastatur bis hin zum Arbeitsspeicher. Für die Konsole ist ansonsten leider nichts dabei. Wer trotzdem einen Blick riskieren möchte, findet hier zur Übersicht über die Aktion:

Blue Weekend Teaser Sale bei Cyberport