Ubisoft-Spiele

Im Microsoft Store gibt es gerade mal wieder eine Menge Spiele für Xbox One und Xbox Series günstiger. Mehr als 300 Angebote bekommt ihr aktuell, darunter besonders viele Spiele aus dem Hause Ubisoft. Fast alle bekannten Reihen des französischen Publishers sind vertreten, von Assassin's Creed über Far Cry bis hin zu Rayman. Die Deals sind größtenteils nur noch bis Dienstagvormittag gültig. Hier eine Auswahl:

Bethesda-Spiele

Außerdem ist fast das gesamte Sortiment an Bethesda-Spielen reduziert. Auch hier sind die Angebote in der Regel nur noch zwei Tage gültig. Hier ein paar Beispiele:

Ein großer Teil der Bethesda-Spiele ist allerdings auch im Xbox Game Pass enthalten. Den ersten Monat Xbox Game Pass Ultimate gibt es gerade für nur einen Euro statt 12,99 Euro.

Xbox Game Pass Ultimate: 1 Monat für 1€

Weitere Angebote

Der Microsoft Store hält auch noch einige weitere Angebote abseits von Ubisoft- und Bethesda-Titeln bereit. So gibt es gerade eine Menge Rennspiele günstiger, von Need for Speed über Project Cars bis hin zur Dirt-Reihe. Die Übersicht über alle aktuellen Spieledeals für Xbox One und Xbox Series im Microsoft Store findet ihr hier:

Microsoft Store: Zu den Angeboten für Xbox One & Xbox Series