Xbox One - Das nächste System-Update macht das Dashboard schneller

Das nächste System-Update für die Xbox One könnte offenbar ein großes Ärgernis des bestehenden Dashboards lösen. Denn wie Mitglieder des Xbox Insider-Programms berichten - in dem kommende Updates bereits in Alpha- und Betaversionen angetestet werden können - verbessert das nächste System-Update vor allem eines: Die Geschwindigkeit.

Bislang ist es so, dass das Dashboard der Xbox One beim Wechseln zwischen Menüpunkten hin und wieder ins Stocken geraten kann oder lange laden muss. Dieser Umstand soll anscheinend durch das nächste Update deutlich verbessert werden, wie unter anderem dieses Video zeigt.

Release im Herbst

Bislang können nur Mitglieder des Xbox Insider-Programms das kommende Update ausprobieren, alle "normalen" Nutzer müssen noch bis zu einem noch nicht näher genannten Zeitpunkt im Herbst warten, bis das Update dann für alle zum Download bereit steht.

Dann dürfte auch bekannt werden, welche weiteren Features das nächste Update für die Xbox One bereit hält.