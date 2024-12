Die besten Xbox Series X/S-Spiele 2024: Unsere Top 10 Games

Die 10 besten Spiele aus 2023/2024 für die Xbox Series S/X.

Was sind die besten Spiele für Xbox Series X/S? Diese Frage dürfte sich jeder Besitzer der Microsoft-Konsolen stellen.

Die Regeln für die Topliste: Hier findet ihr auf einen Blick die 10 Xbox-Spiele mit den aktuell höchsten GamePro-Wertungen aus den Jahren 2023 und 2024, solange es noch nicht ganz so viele Spiele aus dem aktuellen Jahr gibt. Außerdem handelt es sich nicht ausschließlich um Exklusivtitel. Sollte es mehrere Spiele mit der gleichen GamePro-Testwertung geben, berücksichtigen wir das jüngste, also zuletzt erschienene Spiel.

Hinweis zur Liste:



Anfang 2024 haben wir diese Liste umfangreich überarbeitet. Sämtliche vertretene Releases aus dem Jahr 2022 wurden entfernt. Um einen ausgewogenen Mix in der Liste zu haben, betrachten wir Spiele aus 2023 sowie 2024.



Letztes Update am 24. Dezember 2024: Wir fassen hier noch einmal die besten Spiele der Jahre 2023/2024 nach der GamePro-Wertung zusammen.

10. Hogwarts Legacy - Wertung: 89

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Autoplay

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 10. Februar 2023

Darum geht's: Hogwarts Legacy ist ein Rollenspiel im Harry-Potter-Universum. und wir betreten die Welt im 19. Jahrhundert. In Hogwarts Legacy spielen wir deshalb auch keinen bekannten Charakter, sondern erstellen uns einen eigenen Helden. Diesen können wir in verschiedene Richtungen entwickeln und neue Zauber lernen.

Darum solltet ihr es spielen: Hogwarts Legacy lässt euch ein komplett offenes Hogwarts erkunden. So könnt ihr erleben, wie es ist, sich als Zauberschüler*in auf dem beliebten Schloss zu fühlen. Dazu kommt noch das Umland sowie Hogsmeade, die ihr ebenfalls durchlaufen könnt.

Hogwarts Legacy im Test Ein zauberhaftes Spiel für Harry Potter-Fans von Dennis Michel

9. Metaphor: ReFantazio - Wertung: 89

3:18 Metaphor: Das "Fantasy-Persona" hat einen Releasetermin und kommt noch dieses Jahr

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 11. Oktober 2024

Darum geht's: Metaphor ReFantazio ist wie Persona aber mit einem Fantasy-Setting. Dort findet ein großes Turnier statt, um einen neuen König auszuwählen. Wie schon in den anderen Spielen des Studios gibt es ein rundenbasiertes Kampfystem sowie eine Tag-Nacht-Mechanik.

Darum solltet ihr es spielen: Metaphor ist vor allem eins: ein absolutes Umfangmonster. Ihr seid sehr wahrscheinlich an die 100 Stunden mit dem Abenteuer beschäftigt und erkundet dabei dutzende Dungeons in einem großen, erkundbaren Königreich. Dazu gesellt sich ein sehr markanter Grafikstil und ein gutes Kampfsystem.

Metaphor: ReFantazio im Test Ein fantastisches Fantasy-RPG, nicht nur für Persona-Fans von Jonas Herrmann

8. Mortal Kombat 1 - Wertung: 90

3:44 Mortal Kombat 1 zeigt auch auf der gamescom einen grafisch beeindruckenden Trailer

Darum geht's: Mortal Kombat 1 wird ein Reboot der inzwischen über 30 Jahre alten Prügelspielreihe, das gleichzeitig nach der Handlung von Teil 11 spielt. In der Story geht das wie folgt: Feuergott Liu Kang erschafft die Welt neu und setzt damit alles wieder auf null. Es gibt ein neues Kampfsystem, neue Spielmodi und brutalere Fatalities! Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, sich im Kampf einen Sidekick zur Hilfe zu rufen.

Darum solltet ihr es spielen: Obwohl es sich hierbei um ein Reboot mit einem neuen Kampfsystem handelt, haben Ed Boon und sein Team nicht den Kern der Reihe vergessen. So erwartet euch hier weiterhin ein wirres und trashiges Feuerwerk, das nichts von seiner Faszination verloren hat.

Mortal Kombat 1 im Test So brutal gut war Mortal Kombat noch nie! von Kai Schmidt

7. Coral Island - Wertung: 90

29:02 Mehr als Stardew Valley! Coral Island ist zurecht DER aktuelle Steam-Hit!

Genre: Farmsimulation

Farmsimulation Release: 14. November 2023

Darum geht's: Coral Island ist eine Farming-Sim im Stil von Stardew Valley. Als Neuling übernehmen wir eine Farm, auf der wir Felder bestellen, Tiere züchten, Freundschaften mit den Dorfbewohnern schließen und die Geheimnisse der Welt kennenlernen. Das Thema Umweltschutz nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Anders als in Stardew Valley, geht es im Meer auch immer wieder auf Tauchstation.

Darum solltet ihr es spielen: Wo sich Coral Island am meisten von anderen Farming-Simulationen abhebt, sind die Charaktere. Es gibt knapp 28 Singles, die ihr daten könnt, die gerade durch ihre Diversität auffallen. Aber nicht nur äußerlich sondern auch durch ihre Persönlichkeiten fühlen sich die Figuren alle unterschiedlich voneinander an.

Coral Island im Test Unser Herz gehört nicht mehr Stardew Valley von Samara Summer

6. Like A Dragon: Infinite Wealth - Wertung: 90

1:55 Like a Dragon: Infinite Wealth - Das sind die ersten Minuten des neuen RPG-Hits

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 26. Januar 2024

Darum geht's: In Like A Dragon: Infinite Wealth wird die Geschichte rund um Ichiban Kasuga fortgesetzt, der jetzt auf Hawaii unterwegs ist. Zudem spielt auch Serienveteran und Lieblingsprotagonist Kazuma Kiryu eine größere Rolle und ist die zweite Hauptfigur.

Darum solltet ihr es spielen: Das Rollenspiel schafft es auf dem Vorgänger aufzubauen und diesen in allen Belangen zu verbessern. Neben dem normalen Gameplay erwarten euch aber so viele Freizeitaktivitäten, Minispiele und Nebenmissionen, wie in keinem anderen Teil der Reihe. Ganz besonders ist dabei auch Dondoko Island, was im Grunde eine Lebenssimulation innerhalb des Spiels ist ala Animal Crossing.

Like a Dragon: Infinite Wealth Der 1. Kandidat für das beste RPG 2024 von Jonas Herrmann

5. Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Wertung: 92

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Darum geht's: Elden Ring hat über zwei Jahre nach dem Release endlich den großen DLC erhalten. In Shadow of the Erdtree erwartet euch ein komplett neues Gebiet. Aber dieses ist nicht an das Ende des Hauptspiels gepackt, sondern befindet sich mitten im Spiel und ist im Grunde ein großer Zusatzinhalt, den ihr komplett optional spielen könnt, aber eben nicht müsst.

Darum solltet ihr es spielen: Shadow of the Erdtree schafft es jedoch genau da zu erweitern, wo es zum Open World-Souls gepasst hat. Großartiges Boss-Design, eine Map, die zur Erkundung einlädt, und neue Mechaniken, die auch Elden Ring-Veteranen wieder fordert.

Shadow of the Erdtree im Test Der Elden Ring-DLC hat uns begeistert - und in einem Punkt völlig überrascht von Samara Summer

4. Dragon Age: The Veilguard - Wertung: 92

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Release: 31. Oktober 2024

Darum geht's: Ihr schlüpft bei Dragon Age: The Veilguard in die Rolle des Rooks, der sich mit seiner Truppe gegen Elfengötter behaupten muss. Im Kampf verzichtet The Veilguard auf die einstige Taktik-Sicht und setzt mehr auf Action.

Darum solltet ihr es spielen: The Veilguard macht zwar einiges anders und hat dadurch nicht gerade den einfachsten Start in ein Spiel. Bleibt ihr aber dran, dann entfalten sich die Story und die spielerischen Möglichkeiten und ihr bekommt am Ende ein würdiges Dragon Age geboten.

Mehr zum Thema Dragon Age: The Veilguard im Test - Nach einem holprigen Start plötzlich mein Spiel des Jahres von Eleen Reinke

3. Resident Evil 4 - Wertung: 93

8:30 Resident Evil 4: Separate Ways ist überraschend groß und richtig gut

Genre : Survival-Horror

: Survival-Horror Release: 24. März 2023

Darum geht's: Grundsätzlich erleben wir in dem Remake von Resident Evil 4 die gleiche Story wie vor knapp 20 Jahren, allerdings sind die Dialoge aufwändiger, und wir erlesen uns in den vielen in der Spielwelt verteilten Akten mehr Hintergründe und Zusammenhänge, was die Spielerfahrung der etwa 20-stündigen Kampagne immersiver macht.

Darum solltet ihr es spielen: Egal ob ihr das Spiel schon kennt oder zum ersten Mal spielt, Resident Evil 4 ist im Remake die beste Version des Klassikers. Das liegt aber nicht nur am verbesserten Gameplay sondern auch an der rundum erneuerten Grafik, die dank der RE-Engine in komplett neuem Glanz erstrahlt.

Resident Evil 4 Remake im Test Wir sind zum zweiten Mal frisch verliebt von Samara Summer

2. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Wertung: 94

1:09:34 Unsere Testerinnen im Cyberpunk-Talk: Ist das RPG mit 2.0 und Phantom Liberty jetzt perfekt?

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Release-Datum: 26. September 2023

Darum geht's: Cyberpunk 2077 braucht für viele wahrscheinlich keine Einführung mehr. Aber bei Phantom Liberty handelt es sich um die einzige kostenpflichtige Story-Erweiterung bei der ihr die Präsidentin der NUSA retten müsst, die nach einem Flugzeug-Absturz in Dogtown gestrandet ist. In dieser trefft ihr unter anderem auf den Agenten Solomon Reed, der von Idris Elba (Pacific Rim, Luther, Thor) gespielt wird.

Das ist das Besondere: Mit Phantom Liberty erhält Cyberpunk 2077 auch ein gigantisches Update 2.0, das wirklich viel am Spiel verändert. Aber auch abseits von den kostenlosen Änderungen überzeugt der DLC dank den Charakteren, der Story und den komplett neuen Endings.

Phantom Liberty im Test Noch besser als das fantastische Hauptspiel von Stephan Zielke

1. Baldur's Gate 3 - Wertung: 97

1:38 Baldur's Gate 3: Launch-Trailer zur Veröffentlichung auf der PS5

Autoplay

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release-Datum: 08. Dezember 2023

Darum geht's: Wer sich schon einmal mit Pen-and-Paper-Rollenspielen auseinandergesetzt hat, der wird wissen, dass Baldur's Gate 3 in der beliebten Dungeons & Dragons-Welt spielt. Und ein eben solches Rollenspiel möchte Baldur's Gate 3 imitieren. Somit geht ihr mit eurer Party durch das Abenteuer, das ihr entweder solo oder auch mit einer weiteren Person bestreiten könnt. Neben den vielen Dialogen warten auf euch rundenbasierte Strategiekämpfe mit einem komplexen Regelwerk, was D&D-Fans aber auch Neueinsteiger gleichzeitig begeistert hat.

Das ist das Besondere: Es gibt wahrscheinlich kaum ein anderes Spiel wie Baldur's Gate 3, das sich so stark Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat. Ihr könnt das Rollenspiel nämlich wirklich so spielen, wie ihr Lust habt und irgendwie reagiert es auch immer passend darauf.

Baldur’s Gate 3 im Test Das beste RPG, das wir je gespielt haben von Kevin Itzinger

Das waren die besten Xbox-Spiele der Jahre 2023/2024.