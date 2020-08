Wer bisher noch keine Xbox One X in der Cyberpunk 2077 Limited Edition gekauft hat, kann noch immer eine erstehen. Zum Release wurde sie für 300 Euro angeboten und war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Mittlerweile gibt es sie bei einigen Händlern wieder zu kaufen. Allerdings für einen deutlich höheren Preis.



Das bietet die Cyberpunk Xbox One X: Allen voran bekommt ihr mit der Konsole ein besonderes Aussehen. Dazu gibt es natürlich Cyberpunk 2077 als Spiel, das ihr aktivieren und damit pünktlich zum Release am 19. November spielen könnt. Die Konsole wird sofort an euch verschickt. Neben dem Spiel ist außerdem sogar die erste Erweiterung von Cyberpunk 2077 enthalten.

Xbox One X im Limited Edition-Design

Xbox One Wireless-Controller im Limited Edition-Design

Cyberpunk 2077 - Digitale Vollversion

Die erste Erweiterung nach Release

1 Monat Xbox Game Pass Ultimate

Hier könnt ihr die Xbox One X noch kaufen

Zwar ist die Konsole bei vielen Händlern ausverkauft, dennoch gibt es sie noch bei MediaMarkt und Saturn zu kaufen. Auch auf ebay gibt es vereinzelte Angebote von zuverlässigen Händlern.

So sieht die Cyberpunk 2077 Xbox One X aus

Das spezielle Design soll an Night City erinnern. Hierfür wurde die Xbox One X mit zahlreichen Texturen überzogen. Dadurch entstehen Farbverschiebungseffekte und helle Panels. Die Konsole verfügt außerdem über leuchtende Elemente, die das Cyberpunk-Design abrunden.