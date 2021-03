Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr den Xbox Series Wireless Controller von Microsoft gerade für 44,99 Euro bekommen. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich dabei um den derzeit günstigsten Preis. Bei MediaMarkt gilt das Angebot für den schwarzen, weißen und roten Controller, bei Saturn für die Versionen in Schwarz und Rot. Sofern ihr den Controller nicht bei einem Markt in eurer Nähe selbst abholt, fallen allerdings noch 4,99 Euro Versandkosten an.

MediaMarkt: Xbox Series Controller für 44,99€

Saturn: Xbox Series Controller für 44,99€

Alternativ könnt ihr den Xbox Series Controller auch bei Amazon bestellen, wo es ihn als Teil der Oster-Angebote für 48,98 Euro gibt. Ob dies der bessere Deal ist, hängt davon ab, ob ihr bei MediaMarkt und Saturn die Versandkosten bezahlen müsst. Bei Amazon gilt das Angebot für alle Farben, also auch für die Variante in Blau. Allerdings sind nicht alle Versionen sofort lieferbar.

Amazon: Xbox Series Controller (alle Farben) für 48,98€

Was bietet der Xbox Series Controller?

Der Xbox Series Controller ist seinem Vorgänger für die Xbox One sehr ähnlich, bietet aber statt des gewöhnlichen Steuerkreuzes ein neues und sehr präzises D-Pad im tellerförmigen Design, das an den Xbox Elite Controller erinnert. Außerdem gibt es einen neuen Share-Button. Ansonsten wurden vor allem Detailverbesserungen vorgenommen. So soll die Latenz verbessert worden sein, was in der Praxis aber nicht allzu sehr auffällt.

Der Xbox Series Controller ist auch mit der Xbox One kompatibel, umgekehrt gilt dasselbe. Falls ihr ihn am PC verwenden wollt, solltet ihr einen Xbox Wireless Adapter besitzen. Ein Kabel liegt standardmäßig nicht bei. Da er mit AA-Batterien betrieben wird, braucht er auch kein Ladekabel.

Weitere Oster-Angebote bei Amazon

Die Oster-Angebote bei Amazon laufen noch bis zum 31. März. In dieser Zeit gibt es Produkte aus den verschiedensten Bereichen günstiger, zum Beispiel Smartphones, Laptops und Kopfhörer. Auch einige Spiele für PS4, PS5, Xbox One und Series sowie Nintendo Switch sind reduziert. Neben den Deals, die die ganze Aktion hindurch laufen, gibt es auch Tages- und Blitzangebote. Letztere sind stets nur für einige Stunden verfügbar. Zur Übersicht über die Aktion kommt ihr hier:

