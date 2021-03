Bei MediaMarkt und Saturn gibt es gerade den Microsoft Xbox Series Wireless Controller in schlichtem Schwarz für 47,99 Euro statt 59,99 Euro. Dabei handelt es sich um die Version mit beiliegendem USB-C-Kabel, das eine Länge von 2,7 Metern aufweist. So günstig bekommt ihr den Controller laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo, auch nicht in der normalen Version ohne Kabel.

Microsoft Xbox Series Controller + USB-C-Kabel statt 59,99€ für 47,99€ bei Saturn

Microsoft Xbox Series Controller + USB-C-Kabel statt 59,99€ für 47,99€ bei MediaMarkt

Saturn und MediaMarkt machen derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Sofern ihr den Controller nicht zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und ihn dort selbst abholt, fallen Versandkosten von 2,99 Euro an.

Wofür braucht man das USB-C-Kabel?

Der Microsoft Xbox Series Controller ist ein kabelloser Controller, der mit AA-Batterien betrieben wird. Ein Kabel wird deshalb prinzipiell nicht benötigt. Es kann aber natürlich nützlich sein, um den Controller kabelgebunden zu verwenden, wenn ihr gerade keine geladenen Batterien zur Hand habt. Außerdem könnt ihr den Controller per Kabel auch am PC verwenden, wozu ihr sonst einen Xbox Wireless Adapter braucht.

Schließt ihr den Controller per Kabel an, wird dieses automatisch als Energiequelle benutzt. Akku-Batterien im Controller werden dabei aber nicht aufgeladen. Das Aufladen im Controller klappt nur mit einem Akku-Pack wie dem Microsoft Play & Charge Kit.

Was bietet der Microsoft Xbox Series Controller?

Der Microsoft Xbox Series Controller ist seinem Vorgänger sehr ähnlich und bietet abermals für seine Preisklasse sehr gute Qualität. Neben der neuen Share-Taste findet sich die größte Veränderung beim D-Pad, das mit seinem tellerförmigen Design stark an jenes des Xbox Elite Controllers erinnert. Es sorgt für sehr präzise Steuerung in acht Richtungen. Mehr erfahrt ihr hier:

39 7 Mehr zum Thema Der Xbox Series X-Controller ist die perfekte Evolution

Der alte Xbox One Controller funktioniert übrigens auch noch an der Xbox Series. Günstiger als für 47,99 Euro dürftet ihr diesen allerdings kaum finden. Tatsächlich steigen dessen Preise gerade bei den meisten Händlern, weil das alte Modell langsam vom Markt verschwindet.

