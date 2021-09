Mit der Aqua Shift Special Edition hat der Xbox Wireless Controller für die Xbox Series eine neue Farbvariante bekommen, die ihr euch ab jetzt im Microsoft Store holen könnt. Mit 64,99 Euro ist der in hellem Blau schimmernde Controller ein paar Euro teurer als die bisherigen Varianten, die es im Microsoft Store inzwischen für 54,99 Euro bis 59,99 Euro gibt. Dafür ist er aber auch mindestens eine Stufe schicker geraten. Hier findet ihr das neue Modell:

Xbox Series Controller: Aqua Shift Special Edition für 64,99€ im Microsoft Store

Anders als etwa der in einem dunkleren Blau gehaltene Shock Blue, der durch seine schwarzen Schultertasten und Trigger sowie seine weiße Rückseite ein bisschen wie aus verschiedenen Controllern zusammengesetzt aussieht, wirkt die Aqua Shift Special Edition wie aus einem Guss. Hier sind auch die Schultertasten, die Griffe und die Rückseite in Blau gehalten, wenngleich nicht alle im genau gleichen Farbton.

Während die Vorderseite in glänzendem Hellblau erstrahlt, wird der Controller nach hinten immer dunkler. Die Sticks und das D-Pad sind in ähnlich dunkler Farbe gehalten wie die Rückseite und heben sich so angenehm von ihrer Umgebung an. Ein besonderer Hingucker ist die Außenseite der gummierten Griffe mit ihrem Wellendesign.

Natürlich sind auch die Buttons in der passenden Farbe gehalten, das allerdings war beim Shock Blue auch schon so. Auf die kleinen Farbpunkte neben den Buttons, die die ursprüngliche Farbkodierung anzeigen sollten, hat Microsoft diesmal verzichtet, um den Gesamteindruck nicht zu stören.

Wir jedenfalls haben den Eindruck, dass Microsoft sich bei dieser Edition deutlich mehr Mühe gegeben hat als bei den meisten älteren Varianten. Falls ihr das anders seht, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.