Xbox Series: Neue Speichererweiterung mit 1TB jetzt vorbestellen – Endlich eine Alternative!

Bislang war die Seagate Speichererweiterungskarte die einzige Möglichkeit, für mehr Platz auf eurer Xbox Series X oder Series S zu sorgen. Dieses Monopol hat nun ein Ende: Mit der WD Black C50 erscheint nun bald eine neue SSD-Speicherkarte für Xbox Series. Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr sie bereits kaufen. Der Preis liegt aktuell bei 169,99€ (UVP: 189,99€) für 1TB Speicher, geliefert wird laut Shopseite ab dem 29. Juni:

Der Release-Preis der WD Black C50 ist damit weit günstiger als bei der Seagate Speichererweiterungskarte, deren UVP bei 299,99€ für 1 TB liegt. Seit bekannt wurde, dass Western Digital bald für Konkurrenz sorgen wird, ist der Preis der Seagate SSD allerdings stark gesunken. Bei MediaMarkt liegt sie gerade ebenfalls bei nur noch 169,99€, bei Amazon ist sie mit 156,99€ sogar noch günstiger. Der Preiskampf zwischen den beiden Herstellern hat also offenbar schon begonnen:

Was bietet die WD Black C50 SSD-Speicherkarte?

Die WD Black C50 muss nur in den Slot der Xbox Series X oder S gesteckt und kann dann sofort genutzt werden.

Detaillierte Tests der neuen SSD stehen noch aus. Die WD Black C50 dürfte sich aber schon allein deshalb, weil sie die Vorgaben von Microsoft erfüllen muss, nicht allzu sehr von der Seagate Speichererweiterungskarte unterscheiden.

Spiele, die auf der C50 installiert sind, dürften also ungefähr genauso so schnell laden wie von der internen SSD der Xbox Series X oder S. Wie die Seagate Speicherkarte funktioniert sie per Plug-and-Play, ihr müsst sie also einfach nur in den dafür vorgesehenen Slot der Konsole einstecken und könnt sie dann sofort nutzen.

Alternative: Externe Festplatte

Als Alternative zu den SSD-Speichererweiterungen könnt ihr eure Xbox-Spiele auch auf einer externen SSD wie dem Seagate Game Drive lagern.

Als Alternative zu den relativ teuren Speichererweiterungen könnt ihr natürlich auch weiterhin eine sehr viel günstigere externe Festplatte wie den Seagate Game Drive an eure Xbox Series anschließen. Von dort aus könnt ihr allerdings keine Xbox-Series-Spiele starten. Immerhin könnt ihr sie hier aber hier speichern und dann bei Bedarf wieder auf eure Konsole kopieren, was abhängig von eurer Internetverbindung sehr viel schneller sein kann, als sie neu herunterzuladen.

