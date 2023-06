Xbox Series: Offizielle Speichererweiterung mit 1TB zum Bestpreis bei MediaMarkt sichern

Die Seagate Speichererweiterung für Xbox Series X und S gibt's bei MediaMarkt und Saturn gerade günstig wie nie.

Bei MediaMarkt und Saturn läuft jetzt ein Sale, in dem ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf einen großen Teil der Produkte bekommt. Das gilt auch für die Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox Series, die dadurch in der Version mit 1 TB nur noch 142,85€ statt 169,99€ kostet. So günstig gab es sie SSD laut Vergleichsplattformen noch nie. Das ist die ideale Gelegenheit, vor dem Release des circa 125GB großen Starfield noch aufzurüsten.

Der Sale läuft zwar noch bis 9 Uhr morgens am 26. Juni, bei MediaMarkt ist die Seagate Speichererweiterung aber laut Shopseite schon jetzt fast ausverkauft. Ihr solltet also besser nicht zu lange warten.

Die Mehrwertsteuer-Aktion hat natürlich auch noch viel mehr Schnäppchen zu bieten, beispielsweise günstige 4K LG OLED-TVs oder PS5-Bundles. Die Übersicht findet ihr hier:

Was bietet die Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox Series X & S?

Genauso gut wie die Original-SSD: Die Seagate Speichererweiterungskarte ist eine schnelle SSD, die über den notwendigen speziellen Anschluss verfügt, um in den dafür vorgesehenen Slot der Xbox Series X und S zu passen. Ihr braucht sie bloß einzustecken und könnt sie sofort benutzen. Was die Geschwindigkeit angeht, solltet ihr im Vergleich zur internen SSD der Xbox Series X keinen Unterschied bei den Ladezeiten bemerken.

Alternativen: Bis vor Kurzem gab es kaum Alternativen zur Seagate Speichererweiterung. Ihr könnt zwar eine externe Festplatte wie den Seagate Game Drive anschließen, von dort aus lassen sich Spiele für Xbox Series aber nicht starten. Inzwischen gibt es mit der WD Black C50 eine weitere Xbox-Speichererweiterungskarte, diese kostet aber trotz Mehrwertsteuer-Rabatt noch 159,66€. Die Seagate-SSD ist also derzeit die preiswerteste Möglichkeit, den Speicher der Xbox Series zu vergrößern.

