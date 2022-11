Die kleinste Xbox zum kleinsten Preis: Die Xbox Series S kostet jetzt nur 222€ im Black Friday-Angebot

Neben dem Hype um die PS5 und Xbox Series X wird eine Konsole gerne vergessen: die Xbox Series S. Dabei steht die kleine Schwester aus dem Hause Microsoft den anderen beiden Konsolen gar nicht so weit nach – und kostet jetzt weniger als die Hälfte! Zumindest bei MediaMarkt, denn dort bekommt ihr die Xbox Series S jetzt für sagenhafte 222€!

Die Xbox Series S: Was kann sie eigentlich?

Viele, die sich für eine neue Konsole interessieren, sind vielleicht abgeschreckt davon, dass es sich bei der Series S um die „schwächere“ Version der Xbox Series X handelt. Wenn schon eine Konsole, dann auch eine, die ordentlich was leistet, oder? Zum Glück kann auch die Series S einiges – und zwar fast genauso viel wie die Series X.

Die Series S mag kompakt sein – sie ist sogar die kleinste Xbox bisher – das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem einiges an Leistung in ihr steckt. Mit einer 512 GB SSD und der einzigartigen Software sorgt sie für besonders kurze Ladezeiten und schnelles Wechseln zwischen Spielen. Auch Raytracing und Gaming mit bis zu 120 FPS sind drin, wusstet ihr das?

Zugriff auf die Xbox-Spielebibliothek mit hunderten Titeln habt ihr selbstverständlich auch. Im Xbox Game Pass sind für 9,99€/Monat regelmäßig Gratisspiele dabei und zu jedem Abo gibt es eine EA-Play-Mitgliedschaft mit dazu. Abwärtskompatibel ist sie übrigens auch, ihr könnt also sämtliche Xbox One Titel, die ihr digital gekauft habt, weiterhin spielen. Aber Vorsicht: Da sie nicht über ein Laufwerk verfügt, gilt das leider nicht für alte Xbox360-Discs.

Aber was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Xbox Series X und Series S? Abgesehen davon, dass die Xbox Series X etwas größer ist, gibt es selbstverständlich auch Hardware-Unterschiede. Die Series X hat zum Beispiel standardmäßig 1 TB Speicher, die Series S nur 512 GB – das ist aber kein Problem, denn den Speicher könnt ihr jederzeit erweitern.

Ein Weiterer Vorteil der X-Version ist eine höhere Rechenleistung mit 12 Teraflops statt den 4 Teraflops bei der kleineren Variante. Die Series S ist hier also etwas langsamer, hauptsächlich äußert sich der Unterschied aber nur in der Tatsache, dass ihr Spiele nicht in nativem 4K, sondern „nur“ in WQHD spielen könnt. Das macht natürlich nur etwas aus, wenn ihr auch einen 4K-TV habt und nicht auf einem Gaming-Monitor spielt. Selbst auf einem TV ist 4K-Upscaling mit drin, eure Spiele sehen also immer noch super aus.