Xbox Series S kann angeblich keine Xbox One X Enhanced-Inhalte abspielen

Mit der Xbox Series S bringt Microsoft am 10. November neben der Xbox Series X ein technisch abgespecktes Next Gen-Modell auf den Markt, das allerdings abgesehen von der Auflösung sämtliche Spiele in einer ähnlichen Performance abspielen soll wie die große Schwester.

Allerdings könnte es in einem bestimmten Bereich Probleme geben. Denn wie die Technik-Experten von Digital Foundry vermuten, schafft es die Series S möglicherweise nicht, Xbox One X-Enhanced Inhalte, also die Verbesserungen wie schnellere Framerates, höhere Auflösungen oder verbesserte Texturen für entsprechende abwärtskompatible Xbox One-Titel abzuspielen. (via videogameschronicle)

Xbox One-Spiele in der S-Version als Basis

Dementsprechend werde man auf der Series S "nur" die normalen Xbox One S-Versionen spielen können, vermuten zumindest die beiden Redakteure John Linnemann und Richard Leadbetter. Zumindest dürften diese Versionen auf der Xbox Series S als Basis dienen.

Der Grund: Der im direkten Vergleich kleinere RAM-Speicher, der für Spiele zuständig ist. Auf der Xbox One X waren es 9 GB, auf der Series S sind es dagegen nur 8 GB, möglicherweise sogar nur 7,5 GB, so Richard Leadbetter. Durch die stärkeren CPU- und GPU-Komponenten sei es jedoch mehr als wahrscheinlich, dass die One-Spiele auf der Series S tendenziell besser und sauberer laufen dürften als im Original.

Wichtig: Bislang ist diese Vermutung lediglich eine Spekulation und nicht von Microsoft bestätigt. Die Einschätzungen der Digital Foundry-Redakteure klingen aber durchaus plausibel, weswegen wir das Thema definitiv im Auge behalten werden.

