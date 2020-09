Xbox Series S - Alle Infos zu Microsofts kompakter Next Gen-Konsole

Sie geisterte lange als "Xbox Lockhart" durch die Gerüchteküche, und wurde schließlich Anfang September 2020 offiziell von Microsoft angekündigt: Die Xbox Series S.

Damit startet der Hersteller erstmals in seiner Geschichte zu einem Konsolen-Launch mit zwei Xbox-Modellen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Denn neben der Xbox Series S gibt es auch noch die Xbox Series X, zu der ihr alle Infos in unserem Übersichtsartikel findet.

Doch was kann die Xbox Series S? Wie sieht sie aus? Und welche Hardware-Specs stecken in ihrem Inneren? In dieser Übersicht beantworten wir diese Fragen.

Xbox Series S: Preis und Release

Die Xbox Series S wird im November 2020 zusammen mit der Xbox Series X erscheinen. Der Preis für das System beträgt 299 Euro.

Genaues Release-Datum: Ein konkreter Tag ist noch nicht bekannt, aktuelle Gerüchte sprechen aber vom 10. November 2020.

Xbox Series S: Design

Optisch lehnt sich das Design der Konsole an das der Xbox One S an. Wie diese erstrahlt die S nämlich in weiß, auf der Oberseite des System lässt sich dunkel abgesetzt ein Lüfter erkennen.

Kompakte Abmessungen: Die Xbox Series S ist im direkten Vergleich zur Xbox Series X deutlich kleiner, laut Microsoft ist es die "kompakteste Xbox aller Zeiten". Genaue Maße gibt es bislang aber noch nicht.

Aufrecht oder liegend: Ähnlich wie die Xbox Series X lässt sich das S-Modell sowohl horizontal, als auch vertikal unter oder neben dem Fernseher platzieren.

Xbox Series S: Leistung und Specs

Schon seit den ersten Gerüchten war klar, dass es sich bei der Xbox Series S um ein technisch abgespecktes Modell handeln würde, welches den Leistungsdaten der Xbox Series X nicht das Wasser reichen kann. Technisch muss sich die Konsole allerdings nicht verstecken. In einem Info-Video zur Konsole wurden die ersten Specs nämlich bereits bekannt gegeben.

Kein Laufwerk: Die Xbox Series S spielt keine Discs ab, sondern setzt komplett auf Downloads.

Die Xbox Series S spielt keine Discs ab, sondern setzt komplett auf Downloads. Schnelle SSD mit 512 GB: Wie die Xbox Series X ist eine SSD verbaut, die unter anderem schnelle Ladezeiten und das Wechseln zwischen Spielen im laufenden Betrieb ermöglicht.

Wie die Xbox Series X ist eine SSD verbaut, die unter anderem schnelle Ladezeiten und das Wechseln zwischen Spielen im laufenden Betrieb ermöglicht. 1440p bei 120 fps: Schnelle Framerates schafft die Xbox Series S bis zu einer Auflösung von 1440p, die auch als "QHD" bekannt ist.

Schnelle Framerates schafft die Xbox Series S bis zu einer Auflösung von 1440p, die auch als "QHD" bekannt ist. Raytracing an Bord: Auch eines der vielversprechendsten Grafik-Features der nächsten Generation wird von der S unterstützt.

Auch eines der vielversprechendsten Grafik-Features der nächsten Generation wird von der S unterstützt. Variable Rate Shading und Variable Refresh Rate: Ähnlich wie ihre große Schwester "kann" die Xbox Series S die gesteigerte GPU-Effizienz (VRS) und passt Bildwiederholraten über HDMI 2.1 an die dafür ausgelegte Displays an.

Kein 4K? Die Xbox Series S ist grundsätzlich nicht auf 4K-Auflösung ausgelegt, ist aber imstande, Medieninhalte in dieser Auflösung zu spielen oder Spiele darin hochzurechnen. Es handelt sich dabei dann allerdings nicht um eine native 4K-Auflösung, was aber nur dem geschulten Auge auffallen dürfte.

Welche Chips stecken drin? Bislang hat Microsoft noch keine Angaben zu Prozessor, RAM oder GPU gemacht, es dürfte sich aber um modifizierte Variationen der Xbox Series X-Chips handeln. Die GPU soll dabei angeblich eine Leistung von 4 Teraflops liefern.

Speicher aufrüstbar? Die SSD in der Series S fällt mit 512 GB vergleichsweise klein aus. Wir gehen davon aus, dass Microsoft auch beim kleineren System die Option anbieten wird, den Speicher mit speziell dafür entwickelten Cards zu erweitern. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Xbox Series S vs. Xbox Series X: Welche Konsole ist besser?

Wenn es um die reinen technischen Leistungsdaten geht, ist die Series S der Series X vermutlich deutlich unterlegen, insbesondere beim Grafik-Chip, der bei der Series X knappe 12 Teraflops Leistung auf die Waage bringt. Diese Leistung dürfte bei der Series S deutlich überschaubarer sein.

Auf technischer Hinsicht ist diese Frage schnell beantwortet. Der reine Kosten-Nutzen-Faktor ist natürlich für jeden Spieler und jede Spielerin individuell, weswegen sich die Series S für manche durchaus als "besseres" Gesamtpaket herausstellen kann. Denn wer ohnehin nicht den neuesten Technik-Standard braucht, nur wenig im Platz neben oder unter dem Fernseher hat und seine Spiele hauptsächlich digital kauft, für den bietet die Xbox Series S einen preisgünstigen Einstieg in die Next Gen-Sparte von Microsoft.

Xbox Series S: Controller

Der Controller der Xbox Series S ist mit dem der Xbox One X identisch, wird aber passend zum Design der Konsole in weißer Optik ausgeliefert. Mehr zum Controller findet ihr hier:

Xbox Series S: Spiele

Die Xbox Series S ist ein Bestandteil von Microsofts neuer Konsolengeneration und wird dementsprechend sämtliche Titel abspielen, die zukünftig für die Xbox Series X erscheinen werden. Angekündigt sind dafür schon eine ganze Menge:

Ideal für Game Pass: Mit ihrer rein digitalen Ausrichtung eignet sich die Xbox Series S zudem optimal für Microsofts Game Pass. Mit dem kostenpflichtigen Spiele-Service habt ihr Zugriff auf etliche Titel aus der Xbox-Bibliothek, die ihr dann ohne weitere Kosten herunterladen und spielen könnt, solange sie Teil des Services sind.

Für wen eignet sich die Xbox Series S?

Microsoft platziert das S-Modell wie schon die Xbox One S eine Generation zuvor als Einstiegsmodell in die neue Generation. Wer auf Discs verzichten kann und nicht immer die beste Technik am aktuellen Limit braucht, findet mit der Series S eine insbesondere preislich attraktive Option, auch zukünftig alle aktuellen Titel mit sehr guter Performance spielen zu können.