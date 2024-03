Xbox Series X zum Top-Preis sichern: Konsole nur noch bis morgen durch einen Gutschein günstig schnappen!

Nur noch bis Mittwoch gibt's die Xbox Series x durch einen eBay-Gutschein günstig.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Bei eBay könnt ihr jetzt die Xbox Series X günstig abstauben. Durch den Rabattcode OSTERN24 gibt's jetzt nämlich 10 Prozent Extra-Rabatt auf oft ohnehin schon reduzierte Technik-Produkte, weshalb der Einzelpreis für die leistungsstarke Konsole von ohnehin schon recht günstigen 469€ (UVP: 549,99€) auf 422,10€ sinkt. Laut Vergleichsplattformen gibt es die Xbox Series X gerade nirgendwo sonst so günstig. Hier geht’s zum Deal:

Die eBay Oster-Aktion mit dem Gutscheincode OSTERN24 läuft allerdings nur noch bis zum 27. März, ihr habt also nicht mehr lange Zeit.

Xbox-Bundles mit Forza Horizon 5 & Diablo 4 günstig

1:24 Forza Horizon 5 enthüllt den Hot Wheels DLC

Falls ihr auch nur ein bisschen was für Rennspiele übrig habt, ist das Bundle mit der Xbox Series X und der Forza Horizon 5 Premium Edition, das ihr für 436,50€ bekommt, aber der bessere Deal als der Einzelkauf. Die Forza Horizon 5 Premium Edition, die normalerweise 99,99€ kostet, bietet neben dem Hauptspiel auch den Autopass, die beiden Erweiterungen „Hot Wheels“ und „Rallye-Abenteuer“ und noch weitere Extras.

Genauso günstig könnt ihr übrigens das Bundle mit Diablo 4 bekommen. Da das Action-Rollenspiel allerdings schon ab dem 28. März im Xbox Game Pass enthalten sein wird, ist diese Paket inzwischen nicht mehr ganz so attraktiv. Im Fall von Forza Horizon 5 ist hingegen zwar das Hauptspiel Teil des Game Pass, die in der Premium Edition enthaltenen Erweiterungen und Extras muss man sich dort aber separat dazukaufen.

Auch Nintendo Switch & PS5 im Angebot

Auch die Nintendo Switch könnt ihr im eBay Oster-Angebot günstig bekommen, zum Beispiel im Bundle mit Ring Fit Adventure.

Verkäufer der Xbox Series X ist in allen drei Fällen übrigens der größere eBay-Händler Sbdirect24. Dieser ist schon seit vielen Jahren auf der Plattform aktiv und bietet insbesondere Gaming-Produkte häufig zu günstigen Preisen an. In der aktuellen eBay-Aktion könnt ihr von diesem Verkäufer beispielsweise auch die PS5 Slim und die Nintendo Switch mit dem Gutscheincode OSTERN24 günstiger bekommen:

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: