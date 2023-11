Xbox Series X zum Schnäppchenpreis - Bundle mit CoD: MW3 und Diablo 4 jetzt günstig sichern

Bei eBay könnt ihr die Xbox Series X jetzt günstig im Bundle mit zwei großen AAA-Spielen aus 2023 abstauben.

Update: Das Angebot wurde leider schon kurz nach der Veröffentlichung unseres Artikels beendet. Der Preis wurde erhöht, wodurch ihr jetzt 556,90€ für das Bundle bezahlt. Das ist immer noch kein schlechter Preis für die Xbox Series X mit zwei Topspielen, aber natürlich längst nicht so gut wie der ursprüngliche Deal, bei dem es sich möglicherweise lediglich um einen Preisfehler gehandelt hat.

Das nächstbeste Angebot mit der Xbox Series X bei eBay ist nun übrigens das Bundle mit der Forza Horizon 5 Premium Edition. Dieses bekommt ihr mit dem Gutscheincode WINTERPOWER jetzt für 479€ vom Händler Sbdirect24:

Ursprüngliche Meldung:

Über eBay könnt ihr jetzt die Xbox Series X zum Schnäppchenpreis abstauben: Wenn ihr den Gutscheincode WINTERPOWER verwenden, bezahlt ihr nur noch 486,90€ für ein Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3. Obwohl der Preis ohnehin schon viel günstiger ist als die UVP von 549€, bekommt ihr also zwei große AAA-Spiele aus 2023 mit dazu spendiert. Hier geht’s zum Angebot:

Zieht man den Wert der Spiele vom Preis des Bundles ab, landet man bei weit unter 400€ für die Xbox Series X. Einzeln gab es die Konsole laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig. Falls ihr ohnehin Interesse an Diablo 4 und CoD: MW3 habt, bekommt ihr hier also ein absolutes Top-Angebot. Der Gutscheincode gilt übrigens noch bis zum 15. November, der Deal könnte aber schon viel früher ausverkauft sein.

Wer ist der Händler?

Verkäufer ist der große Elektrohändler Cyberport, der über 98,6 Prozent positive Rezensionen auf Ebay verfügt und ein offiziell von Microsoft autorisierter Verkäufer ist. Um die Seriosität des Shops braucht ihr euch in diesem Fall also keine Sorgen zu machen.

PS5 günstig in der eBay-Gutscheinaktion

Auch PS5-Bundles gibt's in der eBay-Gutscheinaktion günstiger.

Übrigens könnt ihr auch die PlayStation 5 durch den eBay-Gutscheincode WINTERPOWER günstig abstauben. An das Bundle mit der Xbox Series X kommt zwar keines der Angebote heran, aber insbesondere das Bundle mit Call of Duty: Modern Warfare 3 für 499€ schneidet im Preisvergleich mit anderen PS5-Deals trotzdem hervorragend ab. Hier eine Auswahl an PS5-Angeboten bei eBay:

Daneben hat die eBay-Gutscheinaktion auch noch viele weitere Technikangebote zu bieten, von 4K-Fernsehern über Handys bis hin zu Apple iPads. Auch bei einigen Spielen gibt es Extra-Rabatt. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

