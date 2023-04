Xbox Series X: Neues Bundle mit Star Wars Jedi Survivor & Forza Horizon 5 bei Amazon im Angebot

Zum Release von Star Wars Jedi: Survivor gibt es bei Amazon ein neues Bundle mit der Xbox Series X.

Zum Release von Star Wars Jedi: Survivor hat Amazon ein besonderes Angebot gestartet: Wenn ihr jetzt das Bundle mit der Xbox Series X und Forza Horizon 5 zum normalen Preis von 559,99€ bestellt, bekommt ihr das brandneue Star-Wars-Abenteuer kostenlos dazu. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Das Bundle enthält die Forza Horizon 5 Premium Edition, die normalerweise 99,99€ kostet. Da die Xbox Series X einzeln bei knapp 500€ liegt, spart ihr durch das Bundle im Grunde normalerweise schon 40€ im Vergleich zum Einzelkauf. Nun kommen noch 79,99€ für Star Wars Jedi Survivor hinzu, sodass die Ersparnis insgesamt bei rund 120€ liegt.

Wie gut ist Star Wars Jedi: Survivor?

1:57 Star Wars Jedi: Survivor im Gameplay-Trailer

Entdeckungstour auf fremden Planeten: Star Wars Jedi: Survivor hat sich im Vergleich zum Vorgänger in fast jeder Hinsicht verbessert. Die Gebiete auf verschiedenen Planeten sind jetzt größer und offener, auch abseits der Story gibt es nun eine Menge zu entdecken und zu erledigen. Artdesign und Star-Wars-Atmosphäre sind ebenfalls toll, das war aber auch schon bei Fallen Order so.

Komplexe Schwertkämpfe: Spielerisch hat sich einiges getan. Die Kämpfe mit dem Lichtschwert, die den Kern des Gameplays bilden, spielen sich noch flüssiger und präziser. Die fünf verschiedenen Kampfstile und zahlreichen Spezialattacken sorgen zudem für mehr Komplexität. Ab dem mittleren Schwierigkeitsgrad müssen wir das Parieren, Ausweichen und Kontern gut beherrschen, um uns durchzusetzen.

Noch nicht ganz reif: Der größte Kritikpunkt an Star Wars Jedi: Survivor ist der nicht ganz ausgereifte technische Zustand, in dem das Spiel erschienen ist. Hin und wieder geht die Framerate in die Knie, sowohl in Cutscenes als auch in Kämpfen. Von unserer sonst sehr hohen Wertung mussten wir daher ein paar Punkte abziehen. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test: