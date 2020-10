Am 10. November erscheinen die Xbox Series X und die Xbox Series S. Mit den neuen Konsolen gibt es auch einen neuen Xbox Wireless-Controller. Was dieser alles kann und wie er sich in der Praxis anfühlt, könnt ihr unserem Ersteindruck zum Xbox Series X-Controller entnehmen. Dort konnte Tobias Veltin zudem feststellen, dass die Akkupacks der Xbox One-Controller auch in den neuen Controllern funktionieren.



Dennoch gibt es von Microsoft ein neues Play & Charge Kit, das ebenfalls am 10. November veröffentlicht wird.

Play & Charge Kit für Xbox Series X bei Amazon kaufen

Xbox-Controller Play & Charge Kit nun mit USB-C

Nur eine kleine Neuerung: Der Akku aus dem Play & Charge Kit für euren Xbox Wireless-Controller hat sich nicht verändert. Er lässt sich weiterhin in unter vier Stunden und während des Spielens aufladen. Danach kann der Xbox-Controller für viele Stunden ohne Kabel eingesetzt werden.



Neu ist nur das Kabel, das dem Kit beiliegt. Das neue Play & Charge Kit für die Xbox Series X ist nun mit einem USB-C Kabel ausgestattet. Entsprechend ändert sich auch nichts am Preis und ihr bekommt es für 22,99 Euro.



Wer also Zuhause noch ein Akkupack hat, kann dies auch für den neuen Xbox Series X-Controller nutzen. Alle anderen können ab sofort das neue Play & Charge Kit vorbestellen und damit pünktlich zum Release der Konsolen mit dem Akkupack spielen.

Play & Charge Kit für Xbox Series X vorbestellen:

155 17 Mehr zum Thema Xbox Series X-Preview: Diese Next Gen fühlt man wirklich