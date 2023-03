Nur bis morgen: Xbox Series X + Forza Horizon 5 Premium zum Bestpreis im Gutschein-Angebot

Die Xbox Series X gibt es bei Ebay höchstens bis morgen mit Forza Horizon 5 günstig im Gutschein-Angebot.

Bei Ebay könnt ihr jetzt ein Bundle mit der Xbox Series X und der Forza Horizon 5 Premium Edition zum Toppreis bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 484,90€, so günstig gab es das Bundle laut der Vergleichsplattform Idealo noch nie. Auf der Produktseite wird euch zwar ein Preis von 499,90€ angezeigt. Wenn ihr den Rabattcode POWEREBAY3 verwendet, bekommt ihr aber noch 15€ zusätzlichen Rabatt. Der Versand ist kostenlos. Hier geht’s zum Angebot:

Rund 115€ Rabatt: Während der Rennspielhit Forza Horizon 5 auch im Xbox Game Pass enthalten ist, kostet die Premium Edition im Xbox Store regulär stolze 99,99€. Da die Konsole einzeln normalerweise knapp 500€ kostet, spart ihr mit dem Bundle also rund 115€ im Vergleich zum Einzelkauf. Der Gutscheincode läuft nur noch bis morgen. Das Angebot könnte allerdings auch schon früher enden, denn die Xbox Series X ist laut Shopseite nur begrenzt verfügbar.

Der Anbieter: Bei dem Anbieter handelt es sich übrigens um den größeren Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger durch gute Gaming-Deals auffällt und insbesondere Konsolen oft günstig anbietet. Die Rezensionen auf Ebay sind derzeit zu 98,4 Prozent positiv.

Was bietet die Forza Horizon 5 Premium Edition?

1:15 Forza Horizon 5 - Im zweiten DLC 'Rallye Abenteuer' wird es dreckig

Die Forza Horizon 5 Premium Edition enthält das Hauptspiel und alle DLCs. Neben dem Willkommenspaket, dem Autopass und der VIP-Mitgliedschaft bekommt ihr also auch noch den umfangreichen Hot Wheels-DLC für all jene, die sich eine nostalgische Reise in die Rennfahrerträume ihrer Kindheit gönnen wollen. Auch die neue Erweiterung namens „Rallye-Abenteuer“, die erst am 29. März erscheinen wird, ist mit im Paket enthalten.

Das Ende 2021 erschienene Open-World-Rennspiel Forza Horizon 5 hat weltweit Höchstwertungen abgeräumt, der Wertungsdurchschnitt auf OpenCritic liegt bei stolzen 92 Punkten. Auch hier auf GamePro haben wir mit 89 Punkten eine sehr hohe Wertung gezückt, die allerdings ein paar Punkte tiefer ausfällt als beim Vorgänger. Weshalb das so ist, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test: