Xbox Series X: Games Showcase zeigt eine Stunde lang nur Spiele

Nach einer längeren Stille zeigt Microsoft nächste Woche am 23. Juli im Xbox Games Showcase all die Games, die sie gerade für Xbox Series X und Xbox One in Planung haben. Jetzt wurden weitere Infos zu, Event an sich bekannt gegeben, darunter auch wie lang sie sein wird und was inhaltlich der Schwerpunkt ist.

Xbox-Event: Wie lange es dauert & was euch erwartet

Was die Fans sicherlich am meisten erfreuen wird, ist der Fakt, dass der Games Showcase, übrigens eine Stunde lang dauern wird, auch genau das ist, was er verspricht.

Marketing-Manager Aaron Greenberg hat auf Twitter bekannt gegeben, was von der Show erwartet werden kann.

"Ich weiß, dass jeder sich auf den Xbox Games Showcase nächsten Donnerstag freut. Ich hab schon einige verrückte Erwartungen gesehen und deshalb könnte es helfen, dass diese Show einen Fokus hat: Spiele. Kein Business, Hardware oder ähnliches, nur Spiele. Eine ganze einstündige Show fokussiert auf Spiele."

Gibt es Infos zur Xbox Series S/Lockhart?

Keine Hardware: Damit bestätigt beziehungsweise dementiert Greenberg die Chance auf einen Hardware-Reveal einer schwächeren Konsole. Die Xbox Lockhart oder Xbox Series S, wie sie im Internet und von Fans gerne genannt wird, ist aber weiterhin nicht vom Tisch. Nur für den Xbox Games Showcase wird sie keine Rolle spielen.

Welche Spiele werden gezeigt?

Neben neuen Spielen der verschiedenen Xbox Studios wird zu Halo Infinite endlich Gameplay aus der Kampagne gezeigt. Xbox Game Pass und Smart Delivery werden ebenfalls ein Thema sein.

Im exklusiven Interview verrät uns Phil Spencer übrigens, dass Spiele für Microsoft in der nächsten Generation am wichtigsten sind:

178 2 Mehr zum Thema Xbox-Chef Phil Spencer im Interview: Spiele stehen immer im Fokus

So könnt ihr den Xbox-Livestream verfolgen

Microsoft hat aber neben dem thematischen Fokus auch einige technische Details bekannt gegeben.

Wo könnt ihr den Stream schauen? Wie immer bei solchen Shows werdet ihr gleich mehrere Möglichkeiten haben, den Stream zu schauen. Neben YouTube und Twitch wird er auch auf Facebook und Twitter ausgestrahlt. Die Show wird zwar primär auf Englisch sein aber ihr könnt zumindest auf YouTube neben vielen anderen Sprachen auch eine deutsche Live-Übersetzung einstellen.

So wird die Qualität sein: Der wohl größte Kritikpunkt für viele an der PS5-Enthüllung war die Qualität in der dieser Stream mit 1080p und 30 Frames ausgestrahlt und am Ende hochgeladen wurde. Bei Microsoft wird das ganz anders sein, denn die Ausstrahlung per Stream wird zwar in 1080p aber 60 fps sein. Im Anschluss wird das VOD sogar 4K mit ebenfalls 60 Bilder die Sekunde angeboten. Somit hat der Showcase zumindest aus technischer Sicht klar die Nase vorne.

Freut ihr euch schon auf den Livestream? Erfüllt die Ansage, dass nur Spiele gezeigt werden eure Erwartungen oder hättet ihr gerne auch Hardware-Enthüllungen?