Xbox Series X bald mit mehr JRPGs? Microsoft will japanische Studios kaufen

Microsoft macht schon seit Jahren kein Geheimnis daraus, dass die Xbox Studios auch um Entwickler*innen aus Japan erweitert werden sollen. Nun scheint immer mehr Bewegung in diese Bemühungen zu kommen: Einem neuen Bloomberg-Bericht zufolge verhandelt Microsoft mit mehreren kleinen und großen Entwickler-Studios. Eine entsprechende Übernahme könnte unter anderem zur Folge haben, dass für die Xbox Series X künftig mehr JRPGs erscheinen.

Microsoft verhandelt wohl mit Studios aus Japan & will sie aufkaufen

Microsoft nimmt Japan ins Visier: Seit Jahren heißt es aus Richtung der Xbox-Führungsriege, dass neue Studios aufgekauft werden sollen, insbesondere auch in Japan. Während bei den Xbox Studios insgesamt eine ganze Reihe Neuzugänge zu verzeichnen sind, scheint es nun auch in Japan ans Eingemachte zu gehen.

Bloomberg berichtet, dass mehrere Entwickler-Studios aus Japan erklärt haben, Microsoft sei auf sie zugekommen und wolle sie kaufen. Welche das genau waren, wird nicht verraten, weil noch nichts abgemacht sei. Auch zum Inhalt der Verhandlungen und Gespräche ist noch nichts bekannt.

Große und kleine Firmen: Fest steht bisher nur, dass Microsoft sowohl große als auch kleine Studios kontaktiert, wie Bloomberg schreibt. Das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten und klingt danach, als würde Microsoft nicht nur einen Kauf in Japan tätigen wollen.

Welche könnten es sein? Beispielsweise scheint der Publisher Koei Tecmo ein heiß gehandelter Kandidat für eine Übernahme durch Microsoft zu sein. Gegenüber Bloomberg erklärt der Präsident dann auch, durchaus gewillt zu sein, mehr Spiele für die Xbox zu veröffentlichen, wenn Microsoft interessiert sei.

Das sagt Microsoft: Die Xbox-Head of Developer Relations-Frontfrau Sarah Bond bestätigt, dass Microsoft die Gespräche mit Entwickler*innen aus Japan verstärkt, in denen es darum geht, Titel auf der Xbox zu veröffentlichen.

Was bedeutet das für Xbox Series X und für die PS5?

Blatt könnte sich wenden: In dem ausführlichen Bloomberg-Bericht geht es nicht nur um die möglichen Käufe von Microsoft in Japan, sondern um das große Ganze. Genauer gesagt scheint in Japan aktuell ein Wandel vonstatten zu gehen, in dem Sony quasi seiner Heimat den Rücken kehrt und Microsoft verstärktes Interesse an dem Markt zeigt.

Sony scheint das Interesse am japanischen Markt mehr und mehr zu verlieren. Das liegt laut Bloomberg unter anderem an wachsenden Erfolgen in den USA, aber zum Beispiel auch daran, dass in Japan immer weniger Menschen einen Fernseher besitzen würden. Sony verlagert sogar sein Hauptquartier in die USA.

Währenddessen sieht Microsoft im japanischen Markt anscheinend eher eine große Gelegenheit. Japan könnte sich zum zweitgrößten Absatzmarkt des Konzerns entwickeln und dazu würden auch Übernahmen von Entwicklerstudios passen. Aber es sei noch ein weiter Weg, bisher beschränkt sich der Xbox-Erfolg in Japan auf ein Minimum.

Mehr JRPGs? Viele Xbox Series X-Besitzer*innen und -Fans hoffen jetzt natürlich darauf, dass das bedeutet, dass Microsoft in Zukunft auch mehr JRPGs auf die Xbox holen kann.

