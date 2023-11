Letzte Chance: Xbox Series X & S noch schnell im Black Friday- & Cyber Week-Angebot sichern

So langsam enden die letzten günstigen Black Friday-Angebote mit der Xbox Series X und S. Heute könnt ihr sie euch aber noch günstig schnappen.

Die Xbox Series X konntet ihr in den Black Friday Sales sehr günstig abstauben, inzwischen sind die Angebote bei vielen Händlern jedoch ausverkauft oder abgelaufen. Während die günstigen Bundles fast überall vergriffen sind (außer ein Refurbished-Bundle bei Amazon), gibt es die Konsole aber zumindest einzeln noch bei einigen Shops zum Schnäppchenpreis von 399€ (UVP: 549,99€), darunter MediaMarkt sowie Saturn und Otto.

Bei Otto handelt es sich um ein Black Friday-Angebot, das wohl nur noch heute gilt. Bei MediaMarkt und Saturn könnte der Deal hingegen noch länger laufen, denn diese beiden Shops haben ihn direkt vom gerade beendeten Black Friday Sale in ihren neuen Cyber Week Sale übernommen, der noch bis zum 4. Dezember um 9 Uhr morgens dauert:

Angesichts dessen, wie knapp die Vorräte an Xbox Series X-Konsolen durch die Sales gerade allgemein sind, solltet ihr euch aber nicht darauf verlassen, dass das Angebot tatsächlich die ganze Woche lang verfügbar bleibt.

Xbox Series S jetzt für nur 209€ schnappen

Die Xbox Series S gab es schon lange nicht mehr so günstig wie gerade im Black Friday-Angebot bei Otto.

Während die Angebote mit der Xbox Series X langsam zur Neige gehen, ist die Xbox Series S in den letzten Tagen nochmal günstiger geworden. Otto bietet die Konsole jetzt für nur 209€ an, was laut Vergleichsplattformen der günstigste Preis seit einigen Monaten ist.

Dass die Xbox Series s vor Weihnachten noch günstiger wird, ist eher unwahrscheinlich. Falls ihr also eine Konsole verschenken wollt, ohne dabei allzu viel Geld auszugeben, ist das die perfekte Gelegenheit. Auch dieses Black Friday-Angebot endet aber bald.

Xbox Series X oder Xbox Series S kaufen?

Die Xbox Series X ist der Series S deutlich überlegen. Unter bestimmten Umständen kann sich der Griff zur günstigeren Konsole dennoch lohnen.

Die Xbox Series X ist deutlich leistungsstärker als die Series S und ermöglicht das Spielen in Auflösungen bis zu 4K, während die Series S auf maximal 1440p ausgelegt ist. Außerdem bekommt ihr bei der Series S weniger Speicher (512 GB statt 1TB) und müsst auf das Disc-Laufwerk verzichten. Dementsprechend seid ihr hier auf digitale Spielekäufe angewiesen.

Die Xbox Series X bietet also große Vorteile. Falls ihr aber auf der Suche nach einer Zweitkonsole seid, um die Xbox-Exklusivtitel nicht zu verpassen, oder euch einfach nur eine möglichst günstige Game-Pass-Maschine zulegen wollt und 4K euch ohnehin nicht so wichtig ist, kann es sich dennoch lohnen, zur Xbox Series S zu greifen. Alle Spiele, die auf der Xbox Series X laufen, laufen jedenfalls auch auf der günstigeren Konsole.

Ihr wollt noch mehr günstige Black Friday-Schnäppchen abstauben? Dann solltet ihr euch beeilen und auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen, wo wir euch die Highlights herausgesucht haben. Hier ein paar Beispiele: