Die Xbox Series X und die Xbox Series S könnt ihr am heutigen Dienstag ab 9 Uhr vorbestellen. Damit ihr eure Chance nicht verpasst, zeigen wir euch die Händler, bei denen ihr ein Exemplar vorbestellen könnt. Beachtet dabei, dass schon jetzt Shops wie Amazon E-Mails mit dem Hinweis auf die limitierte Stückzahl der Xbox Series X/S verschickt haben.



Wer eine der beiden Editionen der Konsole kaufen will, sollte also besser nicht zu lange mit der Vorbestellung zögern. Vorbestellen ist daher nur solange der Vorrat reicht, möglich.



Vor allem durch die Bekanntgabe, dass Microsoft nun Bethesda gekauft hat, könnte die Nachfrage für die Xbox Series X/S noch größer geworden sein.

777 10 Mehr zum Thema Microsoft kauft Bethesda: Elder Scrolls, Fallout, Doom & mehr jetzt bei Xbox

Wann muss ich bei Amazon bezahlen? Bei Amazon müsst ihr erst zur Lieferung und somit zum Release der Xbox Series X oder Xbox Series S bezahlen. Dies gilt eingeschränkt auch für den Händler OTTO. Dort kann es als Neukunde allerdings vorkommen, dass ihr eine Anzahlung leisten müsst. Die anderen Shops ziehen in der Regel direkt den Betrag von eurem Zahlungsmittel ein.

Xbox Series X vorbestellen: Ab 9 Uhr geht's los

Xbox Series X kaufen: Die leistungsstärkste Xbox gibt es ab 9 Uhr bei den üblichen Händlern. Viele haben schon jetzt die Übersichtsseite live geschalten.

Xbox Series S vorbestellen

Xbox Series S kaufen: Die kleine Schwester der Xbox Series S gibt es bisher nur im Microsoft Store. Dort kann sie noch nicht vorbestellt werden. Dies dürfte sich ebenfalls ab 9 Uhr ändern. Allerdings schrieb Amazon in seiner E-Mail davon, dass sie im Laufe des Tages bestellbar wird.

Xbox Series X oder Xbox Series S kaufen? Falls ihr euch noch fragt, welche der beiden Konsolen ihr euch kaufen wollt, haben wir hier eine kleine Übersicht der wichtigsten Unterschiede.



Wer nicht die maximale Leistung braucht und seine Spiele nur digital kauft, kann zur Xbox Series S greifen. Wer 4K mit bis zu 120 FPS spielen will, der sollte hier zur Xbox Series X greifen.

Xbox Series X Xbox Series S Preis 499,99 Euro 299,99 Euro Laufwerk 4K Blu-ray Keins, rein digital CPU 8-Kern mit je 3,8 GHz 8-Kern mit je 3,6 GHz GPU 12,15 Teraflops mit 1.825 MHz 4 Teraflops mit 1.565 MHz RAM 16 GB GDDR6 10 GB GDDR6 Festplatte 1 TB Custom NVMe SSD 512 GB Custom NVMe SSD