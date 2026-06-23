Xbox Series X im Top-Angebot: Das ist der beste Konsolen-Deal des Amazon Prime Day 2026!

Die Xbox Series X könnt ihr jetzt für kurze Zeit im Prime Day Angebot abstauben.

Der Amazon Prime Day 2026 ist gestartet und während die PS5 und die Switch 2 bislang fehlen, ist ausgerechnet diejenige Konsole dabei, mit der wir am wenigsten gerechnet hätten: Die Xbox Series X gibt es endlich mal wieder halbwegs günstig – zwar nur in der Refurbished-Version, doch angesichts dessen, wie lange es schon keine guten Angebote mehr mit Microsofts Flaggschiff-Konsole gab, ist auch das ein sehr attraktiver Deal. Hier findet ihr ihn:

Theoretisch soll der Deal bis zum Ende des Sales am 26. Juni laufen. Da bei solchen Refurbished-Angeboten der Vorrat meist eng begrenzt ist, solltet ihr jedoch damit rechnen, dass er viel früher ausverkauft ist. Der Prime Day Sale hat übrigens noch viele weitere Sonderangebote aus dem Gaming-Bereich mitgebracht, darunter etwa der Microsoft Xbox Elite Controller sowie zahlreiche Spiele. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Was bedeutet „refurbished“ im Fall der Xbox Series X?

Auch wenn es sich nicht um Neuware handelt, bietet die generalüberholte und zertifizierte Xbox Series X aus dem Amazon-Angebot verlässliche Qualität.

Bei der von Amazon angebotenen Xbox Series X-Konsolen handelt es sich um Gebrauchtgeräte oder Warenrücksendungen, die von Microsoft selbst wiederaufbereitet und zertifiziert wurden. Das bedeutet, dass die Konsolen ausführlich auf ihr Funktionsfähigkeit getestet und je nach Bedarf gereinigt, repariert und neu verpackt wurden.

Der Zustand wird als „hervorragend“ beschrieben, deshalb dürfte die Xbox Series X von Neuware kaum zu unterscheiden sein. Trotzdem ist es möglich, dass ihr kleine optische Gebrauchsspuren an der Konsole findet, die aber nichts daran ändern, dass sie tadellos funktioniert. Auch das Zubehör wie Kabel, Batterien und der Microsoft Xbox Controller ist natürlich vollständig vorhanden.

Wie gut ist der Amazon-Deal mit der Xbox Series X?

Die Xbox Series X wird seit ihrem Release tendenziell immer teurer statt günstiger.

Angebote mit Refurbished-Geräten sind natürlich immer etwas schwer zu vergleichen, zumal der Preis stark vom Zustand des Geräts abhängt. Falls ihr jedoch eine Xbox Series X, die zumindest nah an Neuware heranreicht, zu einem einigermaßen günstigen Preis schnappen wollt, dürftet ihr in naher Zukunft nicht viele bessere Gelegenheiten bekommen.

Der Preis der Xbox Series X bei Neuware liegt nämlich schon seit vielen Monaten sehr stabil bei knapp 600€, günstige Sonderangebote gibt es so gut wie gar nicht mehr. Durch die aktuelle Speicherkrise dürfte sich daran auch in den kommenden Monaten nicht viel ändern. Es wäre sogar gut möglich, dass sich die Lage noch weiter verschärft. Es ist daher sicherlich keine schlechte Idee, zur Refurbished-Version zu greifen.