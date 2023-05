Xbox Series S/X und Xbox One bekommen ein neues Update verpasst, das viele Änderungen bringt.

Xbox-Besitzer*innen sollten das neueste Firmware-Update auf ihre Konsolen herunterladen und installieren. Es könnte euch gute Dienste leisten, weil wieder einmal einige Quality of Life-Verbesserungen enthalten sind. Insgesamt warten vier Neuerungen auf euch, die viele Fans freuen dürften. Vor allem im Store und auf Discord wird euch das Leben erleichtert.

Darum geht's: Wie Microsoft auf der eigenen Newsseite Xbox Wire bekannt gibt, steht das neueste Firmware-Update für die Xbox-Konsolenfamilie zum Download bereit. Insgesamt kommen dabei vier kleine, aber feine Verbesserungen auf euch zu.

Das steckt drin:

1. Discord : Ihr könnt zukünftig auf Discord auch die Xbox-Gamertags eurer Freund*innen sehen. Wenn eure Accounts entsprechend verlinkt sind, sollte das deutlich vereinfachen, Leute, mit denen ihr in einem Discord-Chat seid, auch auf der Xbox zum Spielen einzuladen oder als Freund*in hinzuzufügen.

: Ihr könnt zukünftig auf Discord auch die Xbox-Gamertags eurer Freund*innen sehen. Wenn eure Accounts entsprechend verlinkt sind, sollte das deutlich vereinfachen, Leute, mit denen ihr in einem Discord-Chat seid, auch auf der Xbox zum Spielen einzuladen oder als Freund*in hinzuzufügen. 2. Microsoft Store : Im Store gibt es jetzt neue Optionen zum Filtern und Sortieren von Spielen. Ihr könnt die Titel zum Beispiel jetzt auch nach Preis, Accessibility-Funktionen oder Sprachen sortieren.

: Im Store gibt es jetzt neue Optionen zum Filtern und Sortieren von Spielen. Ihr könnt die Titel zum Beispiel jetzt auch nach Preis, Accessibility-Funktionen oder Sprachen sortieren. 3. Controller : Es gibt auch für die kabellosen Xbox-Controller jetzt ein neues Firmware-Update. Das behebt einen Bug, der die wiederaufladbaren Akkus von Geräten wie Xbox Elite Series 2 oder Xbox Adaptive-Controller schneller leer gesaugt hat. Auch die Verbindungsabbrüche sollten der Vergangenheit angehören, wenn ihr in Spielen Kopfhörer, 4K, 120Hz und VRR gleichzeitig genutzt habt.

: Es gibt auch für die kabellosen Xbox-Controller jetzt ein neues Firmware-Update. Das behebt einen Bug, der die wiederaufladbaren Akkus von Geräten wie Xbox Elite Series 2 oder Xbox Adaptive-Controller schneller leer gesaugt hat. Auch die Verbindungsabbrüche sollten der Vergangenheit angehören, wenn ihr in Spielen Kopfhörer, 4K, 120Hz und VRR gleichzeitig genutzt habt. 4. Xbox Game Pass: Die Xbox Game Pass-Quests wandern jetzt in den Rewards- beziehungsweise Belohnungen-Tab. Dadurch sollte es einfacher und übersichtlicher werden, wenn ihr jetzt über die Quest-Funktion Punkte sammeln wollt.

Alle Neuzugänge und Spiele, die den Game Pass verlassen, findet ihr in diesem GamePro-Übersichts-Artikel zu Microsofts Abo-Service. Jeden Monat kommen neue Titel hinzu, einige verlassen das Angebot aber auch immer wieder. Bald stößt zum Beispiel das beliebteste FIFA aller Zeiten dazu. Aber mit Planet of Lana kommt im Mai auch noch ein herzzerreißend schönes Indie-Adventure in den Game Pass.

Wie geht ihr mit solchen Firmware-Updates um? Vertagt ihr sie immer auf später, ist euch das egal oder ladet ihr sie immer direkt herunter?