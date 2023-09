Xbox-Spiele für unter 10€: Jetzt bis zu 90% Rabatt auf diese Hits im Xbox Store sichern

Im Xbox Store könnt ihr euch gerade eine Menge günstige Spiele sichern.

Auch diese Woche bekommt ihr im Xbox Store wieder jede Menge Spiele günstiger. Insgesamt gibt es mehr als 700 Sonderangebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Darunter findet ihr einige große AAA-Hits, zum Beispiel von Electronic Arts, Ubisoft und Capcom, aber natürlich auch viele kleinere oder schon ältere Titel, die dafür desto stärker reduziert sind. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Deals:

Für all diejenigen unter euch, die unbedingt Spielenachschub brauchen, aber nur über ein begrenztes Budget verfügen, haben wir die Deals durchwühlt und zehn interessante Angebote herausgesucht, die unter 10€ und somit weniger als ein einzige Monat im Xbox Game Pass kosten:

13:38 Chorus - Testvideo zum Weltraum-Hit

Besonders ans Herz legen möchten wir euch das deutsche Sci-Fi-Actionspiel Chorus, das nicht nur temporeiche Weltraumkämpfe im Shooter-Stil, sondern auch eine düstere Story mitbringt. Souls-Fans bekommen mit Mortal Shell günstigen und trotzdem kompetenten Nachschub. Wer einfach nur möglichst viel Spiel fürs Geld will, macht mit dem EA Family Bundle, das Unravel, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 und Need for Speed enthält, nichts verkehrt.

Die Spiele auf unserer Liste sind allesamt momentan nicht Teil des normalen Xbox Game Pass für Konsole, die EA-Titel könnt ihr aber in EA Play und somit im Xbox Game Pass Ultimate finden. Die meisten der aktuellen Deals sind nur noch bis 11 Uhr vormittags am 12. September gültig. Allzu viel Zeit könnt ihr euch mit dem Kauf also nicht mehr lassen.

Wenn ihr noch mehr günstige Angebote und spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung wollt, solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: