Xbox-Spiele für unter 10€: Die 10 besten Schnäppchen im großen Xbox Store Sale

Der aktuelle Xbox Store Sale hat neben großen Titeln aus 2023 auch günstige Schnäppchen für unter 10€ zu bieten.

Im Xbox Store läuft gerade der Last Chance Sale mit hunderten günstigen Angeboten für Xbox Series und Xbox One. Neben aktuellen Spielen wie Assassin’s Creed Mirage und Avatar: Frontiers of Pandora findet ihr hier auch eine Menge schon etwas älterer Titel, die dafür umso stärker reduziert und oft schon für ein paar Euro zu bekommen sind. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

In der Regel laufen die Angebote nur noch bis 10 Uhr vormittags am 16. Januar, es kann aber Ausnahmen.

Xbox Store Sale: Die besten Spiele für unter 10€

Für alle, die nach möglichst günstigem Spiele-Nachschub suchen, haben wir hier ein paar der besten Games herausgesucht, die ihr schon für weniger als 10€ bekommen könnt. Besonders hervorheben möchten wir dabei den atmosphärischen Endzeit-Shooter Metro Exodus, der euch auf eine Zugreise quer durch das postapokalyptische Russland schickt. Diesen könnt ihr euch gleich mit den beiden Story-Erweiterungen Sam’s Story und The Two Colonels sichern.

10:27 Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter - Test-Video zum Ego-Shooter

Allen, die kürzlich Alan Wake 2 gespielt haben und nun tiefer in das surreale Universum der Remedy-Spiele einsteigen wollen, können wir zudem die Control Ultimate Edition empfehlen. Die Stories der beiden Spiele weisen zahlreiche Querbezüge auf. Außerdem werden wir nicht müde, euch den Klassiker Okami HD ans Herz zu legen. Dem ungewöhnlichen Action-Adventure rund um eine Göttin in Gestalt einer weißen Wölfin sollte man unbedingt mal eine Chance geben.

Hier unsere zehn Low-Budget-Empfehlungen, die ihr schon für unter 10€ bekommt:

Vor dem Kauf solltet ihr bedenken, dass das eine oder andere Spiel aus dem Xbox Store Sale, zum Beispiel Wolfenstein 2, auch im Xbox Game Pass enthalten ist. Da ihr hier für 10,99€ im Monat auch noch Zugriff auf hunderte weitere Spiele bekommt, könnte das eventuell der bessere Deal für euch sein.

