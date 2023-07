Xbox-Spiele für unter 5€: Diese 10 Hits & Geheimtipps gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis!

Nur noch kurze Zeit könnt ihr euch im Xbox Store Ultimate Game Sale Spiele für unter 5€ schnappen.

Nur noch bis Montag läuft im Xbox Store der große Ultimate Game Sale mit über 900 Angeboten. Darunter finden sich einige große und aktuelle AAA-Spiele, aber auch viele Schnäppchen, die ihr zum Teil schon für weniger als 5€ bekommen könnt. Zehn davon haben wir euch in diesem Artikel herausgesucht. Wer stattdessen lieber selbst die lange Liste der Deals durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

Xbox-Spiele für unter 5€: Die Highlights

Unter den Spielen, die ihr für 5€ oder weniger bekommen könnt, findet sich eine ganze Reihe von Shootern. Wer zum Beispiel Lust auf spektakuläre Kills, eine kreative Mechanik und makabren Humor hat, sollte der Bulletstrom Full Clip Edition auf jeden Fall mal einen Blick gönnen. Titanfall 2 wiederum ist zwar eher für seinen Multiplayer bekannt, lohnt sich zum jetzigen Preis aber definitiv allein für die abwechslungsreiche Solo-Kampagne.

Auch ein paar Geheimtipps haben wir auf unsere Liste gepackt. Mit Morbid: The Seven Acolytes bekommt ihr beispielsweise ein düsteres Indie-Soulslike mit isometrischer Perspektive. Wer Lust auf etwas nachdenklichere Kost hat, kann sich das mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnete Through the Darkest of Times ansehen, das euch eine Widerstandsgruppe im Dritten Reich führen lässt.

Einige der Spiele aus dem Sale sind übrigens auch im Xbox Game Pass enthalten, den ersten Monat im Game Pass Ultimate könnt ihr derzeit schon für 1€ bekommen. Eventuell könnte das also der bessere Deal für euch sein.

