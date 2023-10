Bis zu 85% auf Xbox-Spiele: Bei Amazon gibt’s jetzt große Open-World-Hits im Angebot

Jetzt könnt ihr große Ubisoft-Hits für Xbox bei Amazon günstig als Download-Code bekommen.

Bei Amazon könnt ihr jetzt Ubisoft-Spiele für Xbox Series und Xbox One günstig als Download-Code abstauben, mit Rabatten von bis zu 85 Prozent. Mit dabei sind unter anderem die großen Open-World-Reihen des Publishers, von Assassin’s Creed über Far Cry bis Watch Dogs. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Angebote:

Zu den Highlights gehören natürlich die Assassin’s Creed-Spiele, Valhalla bekommt ihr beispielsweise zusammen mit der umfangreichen Erweiterung Die Zeichen Ragnaröks zu einem günstigen Preis. Besonders ans Herz legen möchten wir euch zudem Immortals Fenyx Rising, das spielerisch stark an Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erinnert und nur noch schlappe 10,49€ kostet. Hier eine Auswahl aus den Angeboten:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Die Download-Codes findet ihr direkt nach dem Kauf in eurem Amazon-Account unter „Meine Games- & Software-Bibliothek“, zusätzlich bekommt ihr sie noch per E-Mail zugeschickt.

2. Amazon Prime Day startet bald

Nächste Woche startet Amazon einen zweiten Prime Day. Erste Vorab-Angebote gibt es schon jetzt.

Am 10. und 11. Oktober läuft bei Amazon unter dem Namen „Prime Deal Days“ der 2. Amazon Prime Day 2023, der tausende Sonderangebote exklusiv für Prime-Mitglieder bringen wird. Viele der Amazon-Eigenmarken wie Fire TV Sticks, Echo Smart-Lautsprecher und Kindle Reader gibt es sogar schon jetzt günstiger. Die Übersicht über die Deals und mehr Infos zum Sale bekommt ihr hier:

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: