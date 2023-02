Xbox-Spiele im Angebot: Jetzt bis zu 85% Rabatt auf große Ubisoft-Hits sichern

Im Xbox Store läuft gerade ein großer Ubisoft Sale, in dem ihr unter anderem die Open-World-Hits des französischen Publishers für Xbox Series und Xbox One günstiger bekommt, mit Rabatten von bis zu 85 Prozent. Insgesamt gibt es 176 Sonderangebote, darunter Spiele aus allen großen Reihen wie Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, The Division und mehr. Der Sale läuft noch bis zum Vormittag des 14. Februar. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Deals:

Hier eine kleine Auswahl mit einigen Highlights aus dem Sale:

Neben dem Ubisoft Sale gibt es gerade übrigens auch noch hunderte weitere Sonderangebote im Xbox Store. Die Übersicht über sämtliche reduzierten Spiele für Xbox Series und Xbox One findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für nur 1€

Vor dem Kauf solltet ihr bedenken, dass manche der Spiele im Sale, wie zum Beispiel Immortals Fenyx Rising, auch Teil des Xbox Game Pass sind. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der auch noch EA Play und Xbox Live Gold enthält, könnt ihr aktuell schon für einen einzigen Euro bekommen. Falls ihr das betreffende Spiel sowieso nur einmal durchspielen wollt und ihr euch zutraut, das innerhalb eines Monats zu schaffen, ist das also vielleicht der bessere Deal für euch:

Denkt aber daran, dass sich das Abo nach dem ersten Monat automatisch zum Normalpreis von 12,99€ verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig kündigt oder die automatische Verlängerung in euren Account-Einstellungen deaktiviert.