Bis zu 80% auf Xbox-Spiele: Große Open-World-Hits, das beste Rollenspiel 2024 und mehr jetzt im Angebot!

Wenn man ein bisschen herumstöbert, findet man bei Amazon gerade eine ganze Reihe stark reduzierter Xbox-Spiele, darunter auch Hits aus 2024.

Noch auf der Suche nach günstigen Xbox-Spielen, mit denen ihr die Feiertage verbringen könnt? Bei Amazon bekommt ihr gerade eine stattliche Auswahl an hochkarätigen Titeln sowohl digital als auch physisch zu stark reduzierten Preisen im Angebot. Selbst große AAA-Hits aus 2024 sind mit dabei. Leider hat Amazon keine eigene Übersichtsseite gestartet, den Großteil der Deals findet man aber hier auf der allgemeinen Übersicht der Gaming-Angebote:

Für all jene unter euch, die keine Lust auf mühsames Suchen haben, haben wir diesen Job übernommen und euch hier die Highlights zusammengestellt:

Von Open World bis RPG-Hit: Die besten Xbox-Spiele aus dem Sale

Besonders ans Herz legen möchten wir euch Metaphor: ReFantazio. Das vom Team hinter den Persona-Spielen stammende JRPG hat nicht umsonst bei den Game Awards die Auszeichnung zum Rollenspiel des Jahres (und noch zwei weitere Awards) abgeräumt und wäre selbst zum Vollpreis eine klare Kaufempfehlung. Aktuell bekommt ihr das erst vor wenigen Monaten erschienene Spiel bereits 39 Prozent günstiger.

1:45 Metaphor: ReFantazio ist das neue Spiel der Persona-Macher

Autoplay

Falls ihr keine Lust auf JRPGs habt, findet ihr jedoch ebenfalls günstige Xbox-Spiele aus so gut wie allen anderen Genres. Fußballfans können sich über 60 Prozent Rabatt auf EA Sports FC 25 freuen, Open-World-Fans können zu Star Wars Outlaws oder der Cyberpunk 2077 Ultimate Edition greifen und wer Lust auf Horror oder Zombies hat, bekommt Dead Space und Dead Island 2 zu Schnäppchenpreisen von unter 20€.

Die reduzierten Xbox-Spiele gibt es zum Teil als digitale Download-Codes, die ihr auch mit der Xbox Series S nutzen könnt, und zum Teil als physische Version, die nur mit der Disc-Variante der Xbox Series X (oder in manchen Fällen mit der Xbox One) funktioniert. Manche Spiele bekommt ihr sowohl physisch als auch digital günstiger, in diesen Fällen haben wir in unserer Liste das bessere Angebot aufgeführt. Hier unsere Highlights:

Physische Xbox-Spiele (Auswahl):

Digitale Xbox-Spiele (Auswahl):

Bei den hier aufgeführten Angeboten handelt es sich natürlich nur um eine kleine Auswahl, bei der wir uns vor allem auf die größeren Titel beschränkt haben. Bei Amazon gibt es gerade noch viele weitere Xbox-Spiele im Angebot, darunter neben AAA-Hits auch Indie-Geheimtipps. Hier könnt ihr die Deals selbst durchstöbern: