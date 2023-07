Xbox-Spiele günstig abstauben: Schnappt euch über 900 Angebote im neuen Xbox Store Sale

Der Xbox Store hat den großen Ultimate Game Sale mit über 900 Angeboten gestartet.

Unter dem klangvollen Namen „Ultimate Game Sale“ hat der Xbox Store eine neue Rabattaktion gestartet, in der ihr rund 900 Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger bekommt. In der Auswahl finden sich große und aktuelle AAA-Hits, aber natürlich auch viele kleinere Titel. Obwohl der Xbox Store offiziell nur mit 50 Prozent Rabatt wirbt, haben wir auch Spiele gesehen, die bis zu 90 Prozent reduziert sind. Hier geht’s zur Übersicht:

Eines der Highlights ist zweifellos das Rollenspiel Cyberpunk 2077, das sich desto mehr lohnt, da mit Phantom Liberty bald die erste große Erweiterung ansteht. Mit Star Wars Jedi: Survivor und Hogwarts Legacy sind auch zwei der großen Titel aus 2023 dabei. Allerdings fallen die Rabatte hier noch vergleichsweise gering aus. Bei einigen älteren AAA-Hits könnt ihr deutlich mehr sparen.

Hier haben wir euch ein paar Beispielangebote zusammengestellt:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate gibt's jetzt wieder für einen Euro.

Ein paar der Spiele aus dem Ultimate Game Sale im Xbox Store sind übrigens auch Teil des Xbox Game Game oder von EA Play. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der sowohl den Game Pass für PC und Konsole also auch EA Play und Xbox Live Gold enthält, könnt ihr derzeit wieder für nur einen einzigen Euro bekommen. Falls es euch nicht wichtig ist, das betreffende Spiel dauerhaft zu besitzen, könnt ihr hier also eventuell günstiger wegkommen:

Denkt aber daran, dass sich das Abo automatisch zum Normalpreis von 14,99€ verlängert, falls ihr es nicht rechtzeitig vor Ablauf des Testmonats kündigt. Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder gleich hier: