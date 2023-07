Xbox-Spiele im Angebot: Jetzt bis zu 80% Rabatt auf große AAA-Hits im Xbox Store sichern

Im Xbox Store gibt es gerade einige große AAA-Hits für Xbox Series und Xbox One günstiger.

Im Xbox Store gibt es mal wieder eine Menge Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger. Unter den Angeboten finden sich diesmal so einige große AAA-Hits, unter anderem von EA und Ubisoft. Die Rabatte reichen bis zu 80 Prozent. Viele der Deals sind allerdings nur noch bis Montag gültig, ihr könnt euch also nicht mehr lange Zeit lassen. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Angebote im Xbox Store: Die Highlights

Insgesamt stehen mehr als 200 Deals zur Auswahl. Unter den Highlights ist beispielsweise FIFA 23, das ihr sowohl für Xbox Series als auch für Xbox One 75 Prozent günstiger bekommt. Mit Hogwarts Legacy ist zudem einer der ganz großen Hits aus 2023 reduziert, wenngleich der Rabatt in diesem Fall deutlich bescheidener ausfällt. Hier haben wir euch ein paar interessante Deals zusammengestellt:

Xbox Game Pass wird bald teurer!

Für ein paar Tage könnt ihr euch den Xbox Game Pass noch zum günstigeren alten Preis sichern.

Ein paar der Spiele, die ihr im Xbox Store gerade günstiger bekommt, sind auch im Xbox Game Pass oder im Game Pass Ultimate enthalten. In diesen Fällen könnte sich das Abo mehr lohnen als der Einzelkauf. Dabei solltet ihr aber nicht vergessen: Der Xbox Game Pass wird bald teurer!

Ab 6. Juli für neue und ab 13. September für bestehende Mitglieder soll der Preis des Game Pass für Konsole von 9,99€ auf 10,99€ monatlich und der Preis des Game Pass Ultimate von 12,99€ auf 14,99€ steigen. Jetzt könnt ihr die Gelegenheit noch nutzen, um euch mit bis zu 36 Monaten Xbox Game Pass zum alten Preis einzudecken, indem ihr beispielsweise bei Amazon Codes kauft:

Mehr Kauftipps und günstige Sonderangebote rund ums Gaming findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: