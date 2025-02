Xbox-Spiele bis zu 85% günstiger im Sale: Das sind die 10 besten Angebote von Open Worlds bis zum Rollenspiel-Hit

Auf der Suche nach günstigen Xbox-Spielen? Gerade könnt ihr euch einige Highlights zu Top-Preisen schnappen!

Gerade könnt ihr bei Amazon eine ganze Menge Xbox-Spiele sowohl physisch als auch digital als Download-Code im Angebot abstauben. Unter den Deals finden sich viele große AAA-Titel und auch ein paar Geheimtipps, darunter Open-World-Spiele, Shooter, Rollenspiele und eines der besten Koop-Spiele aller Zeiten. Die Rabatte reichen bis zu 85 Prozent, sogar noch recht aktuelle Titel aus 2024 sind teils stark reduziert.

Leider hat Amazon mal wieder keine vernünftige Übersichtsseite für die Angebote erstellt. Die meisten Deals findet ihr aber, wenn ihr dem Link unten folgt. Beachtet dabei bitte: Viele der Spiele, die euch auf der Amazon-Übersicht in der PS5-, PS4- oder PC-Version angezeigt werden, sind auch in der Xbox-Version günstig verfügbar.

Wie lange die Deals gelten, verrät Amazon übrigens nicht. Ihr müsst also damit rechnen, dass sie schon bald enden könnten.

Xbox-Spiele im Angebot: 10 Highlights aus dem Sale

15:49 Das Dead Space Remake ist zum aktuellen Preis ein Muss für alle Horror-Fans.

Autoplay

Für alle, die keine Lust haben, sich eigenhändig durch die Deals zu wühlen, haben wir hier zehn der besten Angebote herausgesucht, darunter mit Dragon Age 4 und Star Wars Outlaws zwei der ganz großen Titel des letzten Jahres und mit It Takes Two eines der besten Koop-Spiele überhaupt. Dass bei ein paar Ubisoft-Titeln der Rabatt vergleichsweise geringer ausfällt, liegt übrigens nur daran, dass Ubisoft inzwischen die Preisempfehlung gesenkt hat. Ein Blick lohnt sich hier also trotzdem:

Manche der hier genannten Spiele wie beispielsweise Dragon Age: The Veilguard und Star Wars Outlaws bekommt ihr als physische Disc-Version und andere wie das Dead Space Remake oder It Takes Two als digitalen Download-Code günstiger. Letzteren könnt ihr natürlich auch mit der Xbox Series S nutzen. In manchen Fällen gibt es auch beide Versionen im Sonderangebot.