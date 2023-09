Xbox-Spiele für unter 5€: Letzte Chance auf diese 10 Schnäppchen im Xbox Store

Im Xbox Store könnt ihr noch für kurze Zeit tolle Spiele für unter 5€ abstauben.

Im Xbox Store könnt ihr gerade wieder eine Menge Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger bekommen. Insgesamt gibt es mehr als 700 Sonderangebote, darunter eine ganze Reihe von Schnäppchen, die nicht mal 5€ kosten. Zehn davon haben wir euch in diesem Artikel herausgesucht. Falls ihr lieber auf unsere Kauftipps pfeifen und stattdessen selbst die Deals durchstöbern möchtet, könnt ihr diesem Link folgen:

Dabei solltet ihr aber beachten: Viele der Angebote sind nur noch einen Tag lang gültig! Ihr müsst euch also ein bisschen beeilen.

10 Xbox-Highlights unter 5€

1:09 Road 96 - Trailer enthüllt neues Adventure, in dem jeder Spieler eine einzigartige Reise erlebt

Alle, die Lust auf ein atmosphärisches Rätselspiel im Stil eines Portal haben, sollten sich The Talos Principle nicht entgehen lassen. Wenn ihr stattdessen etwas aufbauen möchtet, ist LEGO Worlds das Richtige für euch. Der Shooter Titanfall 2 ist zwar eher für den Multiplayer berühmt, bietet aber auch eine hervorragende, abwechslungsreiche Kampagne und lohnt sich deshalb nach wie vor.

All jenen, die nach einem ungewöhnlichen Erlebnis suchen, das sie nirgendwo sonst finden, möchten wir die beiden Geheimtipps Road 96 und We. The Revolution ans Herz legen. Der eine ist ein faszinierender Roadtrip mit starkem Fokus auf die Story, der andere ein bedrückendes Revolutionsdrama. Hier unsere zehn Kauftipps im Überblick:

Ein paar der Spiele sind übrigens auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten. Da die genannten Spiele aber nicht mal halb so viel kosten wie das Monatsabo des Game Pass für Konsole, kann sich der Einzelkauf trotzdem lohnen.

