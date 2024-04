Bis zu 95% auf Xbox-Spiele: Letzte Chance auf diese 10 Schnäppchen im Xbox Store Spring Sale

Nur noch bis Freitagmittag könnt ihr im Xbox Store Sale Spiele bis zu 95% günstiger abstauben.

Schon seit rund zwei Wochen laufen im Xbox Store die Frühlingsangebote, durch die ihr rund 900 Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger bekommen könnt. Nun neigt sich der riesige Sale dem Ende zu, am 19. April um 12 Uhr mittags laufen die meisten Deals ab. Das ist also eure letzte Chance, noch von den zahlreichen Angeboten mit bis zu 95 Prozent Rabatt zu profitieren. Hier findet ihr die komplette Übersicht:

Xbox Store Sale: Jetzt noch schnell diese 10 Highlights schnappen!

6:53 Das tolle Resident Evil 2 Remake könnt ihr im Bundle mit dem Nachfolger günstig abstauben.

Zum Abschluss des Sales haben wir euch hier noch einmal zehn besonders spannende Angebote herausgesucht, wobei wir diesmal weniger auf die Aktualität der Titel als vielmehr auf starke Rabatte und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet haben. Dabei haben wir auch nach Paketen mit mehreren Spielen Ausschau gehalten, bei denen ihr durch den zusätzlichen Bundle-Rabatt doppelt spart:

Sowohl mit dem Bundle, das die beiden aufwendigen Remakes von Resident Evil 2 und 3 enthält, als auch mit der Resident Evil Village Gold Edition machen Horror-Fans einen guten Fang. Letztere enthält auch die Winters-Erweiterung, die normalerweise allein schon 19,99€ kostet. Den RPG-Hit Cyberpunk 2077 könnt ihr übrigens nicht nur einzeln, sondern auch im Bundle mit der Erweiterung Phantom Liberty günstiger bekommen.

Vor dem Kauf solltet ihr bedenken, dass einige der reduzierten Spiele auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten sind. Da ihr mit den Abo-Diensten auch noch Zugriff auf hunderte weitere Spiele bekommt, könnten sie eventuell die besseren Deals für euch sein.

