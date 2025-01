Xbox-SSD 1TB nur bis morgen im Angebot: Jetzt lohnt es sich wirklich, den Speicher der Konsole zu erweitern!

Die offizielle Xbox-Speichererweiterungskarte WD Black C50 könnt ihr noch bis morgen günstig im Angebot abstauben.

Falls ihr den Speicher eurer Xbox Series X oder S erweitern möchtet, habt ihr jetzt eine günstige Gelegenheit dazu. Gerade läuft nämlich ein großer MediaMarkt-Sale, durch den ihr Extra-Rabatt auf fast alles bekommt, darunter auch die offizielle Xbox-SSD WD Black C50. Bei der Version mit 1TB Speicherplatz gehörte MediaMarkt ohnehin schon zu den günstigsten Anbietern, weshalb der zusätzliche Rabatt zu einem echten Schnäppchenpreis führt:

Der Sale läuft allerdings nur noch bis zum 6. Januar, viel Zeit bleibt euch also nicht mehr. Der Versand ist kostenlos.

Die WD Black C50 ist eine offizielle Xbox-SSD, die sich einfach in die Xbox Series X oder Xbox Series S einstecken und direkt verwenden lässt.

Xbox-SSD im MediaMarkt-Sale: Wie günstig ist das Angebot wirklich?

Durch den Extra-Rabatt sinkt der Preis der Xbox-SSD WD Black C50 1TB bei MediaMarkt von ohnehin schon relativ günstigen 127,99€ auf 113,91€. Das ist laut Vergleichsplattformen mit Abstand der aktuell günstigste Preis. Die SSD ist zudem nur unwesentlich teurer als der beste Preis am Black Friday 2024, der bei 113,39€ lag, und sogar ein paar Euro günstiger als am 2. Amazon Prime Day im Oktober, als die SSD 115,99€ kostete.

Im Vergleich zu den anderen Varianten der WD Black C50 mit 512 GB oder 2 TB Speicherplatz bietet die 1TB-Version zudem das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die anderen Versionen kosten nach Abzug des Extra-Rabatts bei MediaMarkt aktuell noch 87,21€ beziehungsweise 262,54€. Hier bekommt ihr also deutlich weniger Speicherplatz pro Euro. Die Konkurrenz-SSD von Seagate ist laut Vergleichsplattformen ebenfalls nirgendwo so günstig zu bekommen.

Die WD Black C50 und die Seagate Speichererweiterungskarte sind bislang die einzigen offiziellen Xbox-SSDs für Xbox Series X und S.

WD Black C50 SSD: Was bietet die offizielle Xbox-Speichererweiterung?

Die WD Black C50 ist neben der älteren Seagate Speichererweiterungskarte die einzige SSD-Erweiterung für Xbox Series X und S. Beide Speichererweiterungskarten sind offiziell von Microsoft lizenziert und ungefähr so schnell wie die intern in den Konsolen verbauten SSDs. Das bedeutet, dass ihr bei den Ladezeiten eurer Spiele kaum einen Unterschied bemerken solltet, wenn ihr sie auf der Karte statt auf der internen SSD installiert.

Im Gegensatz zu PS5-SSDs, die in die Konsole eingebaut werden müssen, können die Xbox-SSDs einfach in den dafür vorgesehenen Slot des Gehäuses eingesteckt und dann sofort verwendet werden, ohne dass ihr euch noch Gedanken um solche Probleme wie Kühlung machen müsst. Die offiziellen Xbox-Speichererweiterungskarten sind bereits ideal für die Verwendung an der Konsole ausgestattet und eingerichtet.