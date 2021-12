Anlässlich der Game Awards laufen im Microsoft Store (beziehungsweise im Xbox Store) gerade eine Menge neuer Angebote, darunter natürlich viele aktuelle Xbox-Spiele aus 2021. Auch It Takes Two, das als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, ist mit dabei. Einige ältere Titel sind ebenfalls reduziert, insgesamt gibt es mehr als 400 Angebote. Der Großteil der Deals endet allerdings schon heute um Mitternacht! Das gilt insbesondere für die großen, aktuellen AAA-Hits. Viel Zeit bleibt also nicht mehr.

Hier eine Auswahl der Angebote:

Spiele unter 10 Euro

Unter den Angeboten finden sich auch ein paar besonders günstige Schnäppchen für weniger als 10 Euro. Dabei handelt es sich größtenteils um kleinere Indie-Spiele oder schon etwas ältere Titel, die nichts mit den Game Awards zu tun haben. Hier haben wir euch ein paar davon herausgesucht:

